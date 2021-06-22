2021 KYK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır? KYK yapılandırma nasıl yapılır? Üniversite eğitimlerini maddi olarak biraz daha kolay tamamlayabilmek için alınan KYK kredileri mezun olan öğrencilerin hayata bir adım geriden başlamasına neden oluyordu. İşsizlik ile tanışan ve bir süre kredi borcunu ödeyemeyenler her sene gelen faizle KYK kredi borçları altında eziliyordu. 2021 borç yapılandırma fırsatı ile KYK kredi borçlarının büyük kısmından kurtulmak mümkün. Peki 2021 KYK kredi borç yapılandırması nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi yapılandırma nasıl yapılır?

2021 KYK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır? KYK yapılandırma nasıl yapılır? Üniversite eğitimlerini maddi olarak biraz daha kolay tamamlayabilmek için alınan KYK kredileri mezun olan öğrencilerin hayata bir adım geriden başlamasına neden oluyordu. İşsizlik ile tanışan ve bir süre kredi borcunu ödeyemeyenler her sene gelen faizle KYK kredi borçları altında eziliyordu. 2021 borç yapılandırma fırsatı ile KYK kredi borçlarının büyük kısmından kurtulmak mümkün. Peki 2021 KYK kredi borç yapılandırması nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi yapılandırma nasıl yapılır?

Binlerce kişi 2021 borç yapılandırma fırsatı ile KYK kredi borçları için yapılandırma başvurusunda bulundu. KYK borcu olup yapılandırma başvurusu yapmayanlar da 2021 KYK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır? KYK yapılandırma nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Öncelikle KYK kredi borcunuzun ne kadar olduğunu net bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için KYK borç sorgulaması yapmalısınız.

KYK borcunuzu öğrendikten sonra KYK borç yapılandırma işlemine başlayabilirsiniz. Peki KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK 2021 KYK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

KYK kredi borcu olanlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor. KYK kredi yapılandırması yapma işlemi oldukça basittir. İşte KYK borç yapılandırma için izlenecek adımlar;

1- Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

2- Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

3- Bunların hiç birini yapmadan da KYK kredi borcu yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için klasik yolu seçebilirsiniz. Vergi dairelerine giderek KYK borç yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

KYK BORÇ YAPILANDIRMADA TAKSİT VAR MI?

KYK borcunu yapılandıranlar istedikleri takdirde borçlarını taksitli bir şekilde ödeyebilirler. Vatandaşlar borçlarını 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.