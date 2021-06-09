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2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Kurban bayramında kurban almak için bütçe planına şimdiden başlayan emekliler bayram öncesi gelecek ikramiye ile rahat bir nefes almak istiyor. Peki 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban bayramı 2021 yılında 20 Temmuz salı gününe denk geliyor. İkramiyelerin de Kurban bayramında 1 hafta önce yatırılması bekleniyor. Peki Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

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Google News - Timeturk
09.06.2021 13:35:17
2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Kurban bayramında kurban almak için bütçe planına şimdiden başlayan emekliler bayram öncesi gelecek ikramiye ile rahat bir nefes almak istiyor. Peki 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban bayramı 2021 yılında 20 Temmuz salı gününe denk geliyor. İkramiyelerin de Kurban bayramında 1 hafta önce yatırılması bekleniyor. Peki Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? 

Milyonlarca Müslüman Kurban bayramının gelmesi ile kurban ibadetini yerine getirecek. Emekli vatandaşlarımız da kurban kesmek için bütçe planlamasına şimdiden başladı. Bütçelerine destek olacak Kruban Bayramı ikramiyelerinin de ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Kurban bayramı bu sene 20 Temmuz'da başlayacak. Emekli vatandaşlar 20 Temmuz'a kadar bayram ikramiyesinin hesaplara yatmasıyla bayramı rahat geçirmek istiyor. Peki 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2021 Kurban Bayramı ikramiyelerinin bayramdan günler öncesinde yatması bekleniyor. Tahminlere göre ikramiyeler bayramdan 1 yada 2 hafta önce yatabilir. Bayramın 20 Temmuz'da başladığına göre bayram ikramiyeleri 5'i ile 12'si arasında yatabilir. Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağına ilişkin net açıklama gelebilir. 

Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

2018 yılından bu yana emeklilere ödenen bayram ikramiyesine geçtiğimiz Ramazan bayramı ile birlikte 100 lira zam yapılmıştı. Yani bayram ikramiyesi 1100 lira olarak güncellendi. Kurban baramı ikramiyesi de 1100 lira olarak hesaplara yatacak. Bayram ikramiyelerine yeni bir zam gelmesi muhtemel görünmüyor. 

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban bayramı bu sene 20 Temmuz Salı'dan 24 Temmuz Cuma gününe dek sürecek. Arifenin Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte bayramın 9 gün olacağı ön görülüyor. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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