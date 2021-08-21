2021 kırtasiye masrafı ne kadar? 1. sınıf öğrencisi kırtasiye masrafı kaç TL? Yüz yüze eğitimler uzun aradan sonra 6 Eylül'de yeniden başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler bütçelerini ayarlamak için çocuklarının kırtasiye masraflarını hesaplamaya başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal 2021 yılında ortalama kırtasiye masrafının ne kadar olacağını açıkladı. Peki okula yeni başlayan öğrencinin kırtasiye masrafı ne kadar olur?

2021 kırtasiye masrafı ne kadar? 1. sınıf öğrencisi kırtasiye masrafı kaç TL? Yüz yüze eğitimler uzun aradan sonra 6 Eylül'de yeniden başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler bütçelerini ayarlamak için çocuklarının kırtasiye masraflarını hesaplamaya başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal 2021 yılında ortalama kırtasiye masrafının ne kadar olacağını açıkladı. Peki okula yeni başlayan öğrencinin kırtasiye masrafı ne kadar olur?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullar uzun süre kapalı kaldı. Aşılama oaranın artması ile öğrenciler 6 Eylül'de okullara dönecek ve yüz yüze eğitimler başlayacak. Okulların açılacağının açıklanması ile velileri kırtasiye masrafları düşündürmeye başladı. Peki 2021 yılında kırtasiye masrafı ne kadar olur?

2021 kırtasiye masrafı ne kadar?

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal 2021 yılında kırtasiye masraflarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine Özkal kırtasiye ürünlerine yaklaşık yüzde 10 zam geldiğini açıkladı. Özkal şaunları söledi: “Bu yıl okul çantası 361 liraya doluyor. Geçen yıl bu rakam 330 lira idi. Elbette rakamlar, tüketici alım gücü ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Standart okula başlangıç kırtasiye malzemeleri ile dolu bir çantanın 250 lira ve 400 lira arasında olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Kırtasiye nedir?

Kırtasiye; defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb. yazı ve hobi araç ve gereçlerinin bütünü. Arapça kökenli olan kırtasiye sözcüğü, kâğıtla yapılan işlemler anlamında da kullanılmaktadır. Türkçede kırtasiye dükkânı kavramı zamanla sadece kırtasiye olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kırtasiyecilik mesleği oldukça geniş bir alanı kapsar. Bu kapsam içinde, ofis mobilyaları, daktilo, zımba, makas gibi kalıcı ürünlerin yanı sıra, kâğıt, zımba teli, yapıştırıcı vb. sarf malzemeleri de bulunur.

Kırtasiye dükkânları genellikle okul ya da işyerleri yakınında bulunmaktadır. Türkiye'de resmî kurumların kırtasiye gereksinimleri, büyük ölçüde Devlet Malzeme Ofisi tarafından karşılanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.