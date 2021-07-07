2021 işçi ilave tediye ne zaman yatacak? Kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman yatacak? Yüz binlerce kamu işçisinin merakla beklediği açıklama yapıldı. Kamu işçileri 2021 yılı ilave tediye ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu işçilerine yapılacak ikramiye ödemlerinin tarihi netleşti. Peki 2021 işçi ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2021 işçi ikramiyesi ne zaman yatacak? İşçi ikramiyesi 1. taksit ve 2. taksit ne zaman yatacak? İşte 2021 kamu işçisi (4D) ikramiye (ilave tediye) ödemelerine ilişkin detaylar...

2021 işçi ilave tediye ne zaman yatacak? Kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman yatacak? Yüz binlerce kamu işçisinin merakla beklediği açıklama yapıldı. Kamu işçileri 2021 yılı ilave tediye ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu işçilerine yapılacak ikramiye ödemlerinin tarihi netleşti. Peki 2021 işçi ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2021 işçi ikramiyesi ne zaman yatacak? İşçi ikramiyesi 1. taksit ve 2. taksit ne zaman yatacak? İşte 2021 kamu işçisi (4D) ikramiye (ilave tediye) ödemelerine ilişkin detaylar...

6772 sayılı sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan çalışan yüz binlere işçiyi ilgilendiren flaş gelişme yaşandı. Kamu çalışanları ek döemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Konu ile ilgili resmi tarih belli oldu. Kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihi Resmi Gazete'de yayımlanarak belli oldu. Peki kamu işçisi ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kamu işçisi ek ödeme ne zaman verilecek? Peki İşçilere ek ödeme (ikramiye) ne zaman yatırılacak?

2021 işçi ilave tediye ne zaman yatacak?

Kamu işçilerine verilecek olan ilave tediyelerin ne zaman hesaplara yatacağı netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yüz binlerce kamu işçisinin beklediği haber geldi. Kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre ikramiyerlerin 1. taksidi 16 Temmuz'da, 2. taksidi ise 17 Aralık'ta hesaplara yatacak.

2021'de kaç işçiye ikramiye ödenecek?

Taşeron şirketlerden devlet kadrosuna geçen işçilerle birlikte 1 milyon işçiye ilave tediye ödemesi yapılacak.

İşçilere ikramiye ödenmesi hakkında Resmi Gazete ilanı

Tediye nedir?

Kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir.

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