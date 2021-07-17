DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Elon Musk profil fotoğrafını değiştirdi; Dogecoin yükselişe geçti
Tatilciler Antalya'ya akın ediyor
Evliya Çelebi'ye 'kaynaklık' eden şehirler
Kabe'de hacılara robotlar hizmet edecek
Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 808 olarak güncellendi
BBP lideri Destici: HDP, PKK’nın partisi
Dijital Cüzdan'ınıza sahip çıkın!
İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti
Otomobilde ÖTV indirimi ve matrahı değişecek mi?
3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Türk atlet Pınar Akyol altın madalya kazandı
2021'in ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay'ın edebi eserleri nelerdir?
Patates püresi nasıl yapılır?
'Bitcoin çaresiz ve safları kandırmak için tasarlandı'

TIMETURK / EKONOMİ / 2021'in ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı

2021'in ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, 'İlk yarıyılda gerçekleşen 552 bin 810 adetlik konut satışı içerisinde İstanbul, 108 bin 51 adet satış ve yüzde 19,6 pay ile ilk sırada yer alıyor.' dedi.

3 Saat Önce
2021-07-17 21:38:56
2021'in ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre, TSKB Gayrimenkul Değerleme, 2021 yılının ilk yarısında gayrimenkul sektörünün performansını değerlendi. Son 8 yıllık konut satışları karşılaştırması, illere göre konut satışları, yıllık konut kredisi faiz oranları ve ipotekli satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün ilk yarı sonucundaki genel durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

2021 yılının salgın dolayısıyla kısıtlamaların gölgesinde başlayan bir yıl olduğuna dikkati çeken Maya, "29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamalar nedeniyle özelikle kredili konut satışları yapılamamıştı. Kısıtlamaların seviyelerindeki değişiklikler toplam konut satışlarını da ilk altı ayda doğrudan etkiledi. Tüm bunlara rağmen 2021 yılının ilk altı ayında toplam konut satışı 552 bin 810 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamla uzun vadeli (verilerin yayınlanmaya başlandığı 2013 yılından itibaren) ortalama satış adetlerinin yakalandığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH