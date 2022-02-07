2021’in en pahalı ve en ucuz uçak biletleri açıklandı

Seyahat yasaklarının hafiflediği ve hayatın yeniden normale dönmeye başladığı 2021’de havayolu seyahatleri de arttı.

Açıklanan verilere göre 2021'de gidiş dönüş yönünde en pahalı dış hatlar uçak bileti İstanbul- New York uçuşunda 32.746,99 TL'ye satıldı. En pahalı tek yön dış hatlar uçak bileti ise Doha- İstanbul hattında 28.347,99 TL'ye alıcı buldu.

2021 pandemi etkilerinin hafiflediği ve seyahat kısıtlamalarının azaldığı bir yıl oldu. Bu durum havayolu seyahatlerini de canlandırdı. Geçtiğimiz yıl paylaştığı istatistiklerle dikkat çeken online uçak bileti ve otobüs bileti platformu Turna.com'un yayımladığı 2021 Seyahat Raporu'nda 2021'in en pahalı iç ve dış hat uçak biletlerine, en popüler destinasyonlara, bilet fiyatlarının en ucuz olduğu aylara ve en çok tercih edilen havayolu şirketlerine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre en pahalı tek yön bilet iç hatlarda Bodrum- Gaziantep uçuşunda 1.844,99 TL karşılığında satılırken, dış hatlarda ise Doha-İstanbul uçuşunda 28.347,99 TL ile alıcı buldu.

2021'İN EN PAHALI VE EN UCUZ UÇAK BİLETLERİ

Açıklanan verilere göre, gidiş- dönüş en pahalı dış hatlar uçak bileti İstanbul- New York hattında 32.746,99 TL'ye satıldı. Geçtiğimiz yıl bu rekor Meksika- İstanbul hattında kaydedilmişti. 2021'de uçak biletlerinin en ucuz olduğu dönemler, kapanma tedbirlerinin uygulandığı şubat, mart ve mayıs ayları oldu. Yılın en ucuz tek yön iç hat uçak bileti Adana- Antalya uçuşunda 80,40 TL'ye, gidiş dönüş bileti ise aynı destinasyonda 149,65 TL'ye alıcı buldu. Dış hatların ucuzluk şampiyonları ise tek yönde 59,50 TL ile Antalya- Münih hattı ve gidiş dönüş seyahatte 456,10 TL ile Kiev- İstanbul biletleri oldu. Uçak bileti fiyatları önceki yıllarda olduğu gibi temmuz, ağustos ve aralık aylarında artış gösterdi.

EN POPÜLER HATLAR: İZMİR- İSTANBUL, İSTANBUL- BAKÜ

Raporda 2021'de en çok seyahatin haziran ayında gerçekleştiği belirtilirken yurt içinde en popüler destinasyon İzmir- İstanbul oldu. İzmir- İstanbul uçuşlarını sırasıyla İstanbul- Antalya ve Adana- İstanbul takip etti. Önceki dört yılın lideri İstanbul- Bakü rotası, yurt dışı destinasyonları arasındaki konumunu bu yıl da kaptırmadı. Turna.com müşterileri, İstanbul- Bakü'den sonra İstanbul- Taşkent ve İstanbul- Tahran rotalarını tercih etti. Geçtiğimiz yılların “en romantik destinasyonu” Amsterdam, yılın ilk çeyreğinde çiftlerin tercihlerini sıcak ve güvenli tatil bölgelerinden yana kullanmasıyla yerini Maldivler'e bıraktı. Kiev ve Bakü ekonomik tatil alternatifleri olarak ilk sıralarda yer alırken, iç hatlarda İstanbul, İzmir ve Antalya en çok seyahat edilen şehirler unvanını korudu. Öğrenciler Bakü, Kiev ve Varşova'yı tercih ederken, 65 yaş üstü müşteriler yurt dışında en çok Hamburg'a uçtu.

“KÜRESEL TRENDLER TÜKETİCİLERİN ESNEK SEYAHAT ALTERNATİFLERİNE YÖNELECEĞİNİ GÖSTERİYOR”

Verilere ilişkin görüşlerini paylaşan Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı “Her yıl analiz ettiğimiz veriler, tüketicilerin seyahat alışkanlıklarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. 2021 Seyahat Raporu'ndan pandeminin etkilerinin yılın ortasından itibaren zayıflamaya başladığı ve seyahat alışkanlıklarının normalleşme aşamasına geçtiği görülebiliyor. Turna.com olarak küresel trendlerden hareketle 2022'de müşterilerin esnek seyahat alternatiflerine yöneleceğini ve yolculuklarını planlarken olası kısıtlamalara ya da diğer değişikliklere hazırlıklı olmayı tercih edeceklerini öngörüyoruz. Biz de hem güncel uçak bileti kampanyalarımızla hem de ‘Koşulsuz Bilet İptali' gibi hizmetlerimizle tüketici ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. DHA .