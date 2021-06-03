2021 Haziran kira zam oranı ne kadar? Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamları milyonlarca kişinin kesesini etkiliyor. Emekliler, memurlar, işçiler enflasyon oranlarına göre ek zam alabilecek. Enflasyon oranları ev sahibi ve kiracıları da etkiliyor. Kiralara yapılacak zam enflasyon oranınca belirleniyor. Peki 2021 Haziran ayı kira zammı oranı ne kadar olacak? 2021 Haziran'da kiraya ne kadar zam yapılacak? 2021 Haziranda kiraya ne fazla ne kadar zam yapılabilir?

2021 Haziran kira zam oranı ne kadar? Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamları milyonlarca kişinin kesesini etkiliyor. Emekliler, memurlar, işçiler enflasyon oranlarına göre ek zam alabilecek. Enflasyon oranları ev sahibi ve kiracıları da etkiliyor. Kiralara yapılacak zam enflasyon oranınca belirleniyor. Peki 2021 Haziran ayı kira zammı oranı ne kadar olacak? 2021 Haziran'da kiraya ne kadar zam yapılacak? 2021 Haziranda kiraya ne fazla ne kadar zam yapılabilir?

Milyonları etkileyen enflasyon oranları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamları ile kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 arttı. Peki 2021 Haziran kira zam oranı ne kadar? 2021 Haziran'da kiraya ne kadar zam yapılacak?

2021 Haziran kira zam oranı ne kadar?

Açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda kira zam oranları da belirlendi. Peki 2021 Haziran'da kiraya ne kadar zam yapılacak? Haziran ayı kira artış oranı ise yüzde 14,13 oldu. Yani Haziran ayında kira zamlarına yüzde 14,13'ten fazla zam yapılamayacak.

2021 Haziran'da kiraya ne kadar zam yapılacak?

Aylık 1000 lira üzerinden kira ödeyen kiracuya aşağıda belirtilen oranlar kadar kira artışı yapılabilecek.

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Haziran 2021 Kira Artış Oranı: % 14,13

Haziran Ayı Kira Zammı Tutarı: 141,3 TL

Haziran Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.141,3 TL

Kiracının hakları nelerdir?

Borçlar Kanunu gereğince kiracı ve mülk sahibi arasındaki kira sözleşmesi, artık bir senet gibi işlemektedir. Bir yeri kiralamadan önce şartları en ince ayrıntısına kadar okumak, kiracının yararına olacaktır. Söz konusu ev sahibinin kiracıya karşı olan sorumlulukları ise aşağıdaki maddeler, yasalar tarafından koruma altına alınmış durumdadır. Kiracı, mülk sahibi ile yaşayacağı problemlerde, aşağıdaki maddeler aracılığı ile haklarını arayabilir:

* Ev sahibinin haklı bir gerekçesi olmadan kiracıyı kontrat süresi dolmadan evden çıkaramaz. Haklı gerekçeler, yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Örneğin kiralanan mülk, sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gerekliyse mülk sahibi, kiracının çıkmasını talep edebilir.

* Borçlar Kanunu mülk sahibini, kira sözleşmesi boyunca mülkü nasıl kiraladıysa o şekilde tutmakla mükellef kılmaktadır. Buna göre evin tadilat masrafları, mülk sahibine aittir. Kiracı, evin yapı masraflarını kendi karşılayarak kira bedelini düşük ödeyebilir. Bu konuda öncelikle ev sahibi ile anlaşma yapmak ve tüm masrafları faturalandırmak önemlidir.

* Kiracı, sonradan oluşan kusurlar nedeni ile evden yeterince faydalanamıyorsa ev sahibinden bu kusurları gidermesini talep edebilir. Tadilat ve yapı kusurlarının sonradan ortaya çıkması ve giderilememesi durumunda kiracı, kira bedelinde indirim talep edebilir.

* Kira kontratları, aksi belirtilmedikçe ve sona erecekleri tarihten 15 gün öncesine kadar yeni bir sözleşme hazırlanmamışsa otomatik olarak 1 yıl yenilenir.

* Kiracı, kiraladığı mülkü başka birisine kiralık olarak devredebilir. Mülke zarar vermemek şartıyla kiracı, mülkü devretme hakkında sahiptir. Bunun için mülk sahibinden yazılı izin alınması gerekir.

* Kiracıların apartmana yönetici olması mümkündür. Bunun için kiracıların apartman kurulunda yapılan toplantılara katılması yeterlidir.

* Sigorta ve vergi gibi ödemeler, sözleşmede aksi belirtilmedikçe mülk sahibine aittir.

* Mülk sahibi, kiracıyı evden çıkarırken evi verdiği gibi teslim aldıysa depozitoyu geri vermekle mükelleftir.

* Kiracı, zamanında ödenmeyen kiraları ödemekle yükümlüdür; fakat mülk sahibi, kiranın geç ödenmesinden dolayı kiracıdan cezalı kira benzeri ekstra ödemeler talep edemez. Kiranın ödenmemesi durumunda ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir.

* Kiracı, zamanın yıpratıcılığından dolayı eskiyen demirbaştan sorumlu değildir. Örnek olarak zamanla eskiyen mobilyalar ya da solan duvarların bedeli kiracıdan talep edilemez.

* Kiracının oturduğu ev, kentsel dönüşüm nedeni ile boşaltılacaksa kiracı, devletten 2 kira kadar yardım alabilir.

* Kontratı olmayan kiracının hakları da bu kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Yani kiracı hakları, kira sözleşmesi yapılmamışsa da geçerlidir.

* Mülk sahibi ile kira ya da konut ve iş yeri kuralları konusunda problem yaşayan kiracılar, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak problemin çözülmesi için işlemleri başlatabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.