Kontrat yenileme tarihi Eylül ayına denk gelen binlerce kiracı ve ev sahibi Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama TÜİK tarafından yapıldı. Ağustos ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla Eeylül ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Peki 2021 Eylül ayında kiraya en çok ne kadar zam yapılacak? Eylül kira zam oranı ne kadar? İşte Eylül ayında kiralara yapılacak artış oranı...

Kontrat yenileme tarihi Eylül ayına denk gelen binlerce kiracı ve ev sahibi Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama TÜİK tarafından yapıldı. Ağustos ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla Eeylül ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Peki 2021 Eylül ayında kiraya en çok ne kadar zam yapılacak? Eylül kira zam oranı ne kadar? İşte Eylül ayında kiralara yapılacak artış oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enfalsyon oranlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra kirada oturanlar ve ev sahipleri kira zam oranlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki 2021 Eylül ayında kiraya en çok ne kadar zam yapılacak? Eylül kira zam oranı ne kadar?

2021 Eylül ayında kiraya en çok ne kadar zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

2021 Eylül kira zam oranı hesaplama

2021 Eylül ayı kira artış oranı açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda yüzde 15,78 oldu. Kira zammı hesaplama basit şekilde aşağıdaki gibidir;

Konut kirası: 1.000 TL

2021 Eylül kira zammı: % 15,78

Eylül kirasına yapıacak zam: 157,8 TL

Eylül ayı zamlı kira bedeli: 1.157,8 TL

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.

Kiralık ev bulunmuyor

Emlakçılar, kentsel dönüşümün hızlanması, yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle kiralık ev bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, “Arz, talebi karşılamıyor” diyor. Kimi emlakçı kiralık ev arayanları bekleme listesine aldığını söylerken kimisi ise, kiralık evlerin boş kalmadığını, neredeyse bir günde yeni müşteri çıktığını belirtti.

Kira nedir?

Bir mülkün ya da taşınır bir malın belli bir bedel karşılığında bir süre için sahibi tarafından başkasının kullanımına, verilmesi. Bu şekilde verilen ya da tutulan bir şey için ödenen para.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.