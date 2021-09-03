TÜİK 2021 Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan enflasyon verisi ile kira zam oranları da belli oldu. Yasaya göre kir artışları enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Peki 2021 Eylül ayı kira zam oranı ne kadar? Eylülde kiraya ne kadar zam yapılacak? TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Açıklanan verilere göre Eylül ayı kira zam oranı da yüzde 15,78 olarak gerçekleşti.

TÜİK 2021 Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan enflasyon verisi ile kira zam oranları da belli oldu. Yasaya göre kir artışları enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Peki 2021 Eylül ayı kira zam oranı ne kadar? Eylülde kiraya ne kadar zam yapılacak? TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Açıklanan verilere göre Eylül ayı kira zam oranı da yüzde 15,78 olarak gerçekleşti.

TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıkalann rakamlara göre Eylül ayı kira zam oranları da belli oldu. Buna göre TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra kirada oturanlar ve ev sahipleri kira zam oranlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki 2021 Eylül ayı kira zam oranı ne kadar? Eylülde kiraya ne kadar zam yapılacak?

2021 Eylül ayı kira zam oranı ne kadar

12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Kira zam oranı nasıl hesaplanır

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti.

2021 Eylül kira zam oranı hesaplama

2021 Eylül ayı kira artış oranı açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda yüzde 15,78 oldu. Kira zammı hesaplama basit şekilde aşağıdaki gibidir;

Konut kirası: 1.000 TL

2021 Eylül kira zammı: % 15,78

Eylül kirasına yapıacak zam: 157,8 TL

Eylül ayı zamlı kira bedeli: 1.157,8 TL

Kira nedir?

Bir mülkün ya da taşınır bir malın belli bir bedel karşılığında bir süre için sahibi tarafından başkasının kullanımına, verilmesi. Bu şekilde verilen ya da tutulan bir şey için ödenen para.

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