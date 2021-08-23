Devlet Su İşleri bünyesine 2005 kişinin alınacağının açıklanmasından sonra iş arayan binlerce kişi 2021 DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları neler? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. DSİ işçi alımına ilişkim kadro ve kontenjan dağılımını yayımladı. Operatör, Şoför (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi olmak üzere çeşitli pozisyonlara toplam 2005 kişi alınacak. DSİ işçi alımı başvurularının nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2021 DSİ 2005 işçi alımı başvuruları nereden yapılır sorusunun yanıtı ve 2021 DSİ işçi alımı başvuru şartları...

Devlet Su İşleri bünyesine 2005 kişinin alınacağının açıklanmasından sonra iş arayan binlerce kişi 2021 DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları neler? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. DSİ işçi alımına ilişkim kadro ve kontenjan dağılımını yayımladı. Operatör, Şoför (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi olmak üzere çeşitli pozisyonlara toplam 2005 kişi alınacak. DSİ işçi alımı başvurularının nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2021 DSİ 2005 işçi alımı başvuruları nereden yapılır sorusunun yanıtı ve 2021 DSİ işçi alımı başvuru şartları...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli poziyonlarda istihdam edilmek üzere 2005 personel alınacak. İş arayan vatandaşlar DSİ'nin işçi alımı ilanına başvurmak için kolları sıvadı. 23 Ağustos 2021'de başlayan başvuralar kısa süre içinde sona erecek. Peki 2021 DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları neler?

2021 DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 DSİ işçi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar öncelikle aranan şartları taşıp taşımadığını kontrol etmeli. Ardından İŞKUR resmi sitesi üzerinden (www.iskur.gov.tr) üyelik girişi yaparapk DSİ iş ilanlarını listeleyebilir ve istediği ilana başvurabilir. Başvurular ayrıca Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından da şahsen başvurarak yapılabilir.

2021 DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

DSİ işçi alımı başvuruları 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

DSİ İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞLIMI

İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

İŞKUR NEDİR?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, (Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.