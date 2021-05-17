2021 yılında ev alan binlerce kişiyi ilgilendiren gelişme... 2021 yılında yanı bu sene ev alanlar 2021 yılında emlak vergisi ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. 2021'de ev alanlar bu yıl emlak vergisi ödeyecek mi? 2021 konut alanlar 2021'de emlak vergisi verecek mi? Milyonlarca kişi emlak vergisi ilk taksit ödemesinde sona yaklaşılıyor. Ancak bu durumu bu sene ev alanlar için geçerli değil. 2021 yılında (bu sene) ev alanların (konut) emlak vergisi ödemeleri 2022 yılında başlayacak.

2021 yılında ev alan binlerce kişiyi ilgilendiren gelişme... 2021 yılında yanı bu sene ev alanlar 2021 yılında emlak vergisi ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. 2021'de ev alanlar bu yıl emlak vergisi ödeyecek mi? 2021 konut alanlar 2021'de emlak vergisi verecek mi? Milyonlarca kişi emlak vergisi ilk taksit ödemesinde sona yaklaşılıyor. Ancak bu durumu bu sene ev alanlar için geçerli değil. 2021 yılında (bu sene) ev alanların (konut) emlak vergisi ödemeleri 2022 yılında başlayacak.

Milyonlarca kişi emlak vergisi ödeme telaşına düştü. 2021 yılında ilk taksit emlak vergisi ödemelerinin son günü 31 mayıs. 2020'de ev alanlar 2021 yılında emlak vergisi yükümlülüklerine tabi olacak. Peki 2021'de ev alanlar bu yıl emlak vergisi ödeyecek mi? 2021 konut alanlar 2021'de emlak vergisi verecek mi?

2021'de ev alanlar bu yıl emlak vergisi ödeyecek mi?

2021'de yanı bu sene ev sahibi olanların yükümlülüğü 2022'de başlayacak. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2022'de başlayacak.

2021'de satılan evin vergisini kim öder?

2021'de satılan evin emlak vergisini satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Alıcı 2021'de yalnızca belediyeye bildirim verir. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2021'de başlayacak.

Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri, rayiç değere yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.

Örneğin, geçen yıl 250 bin lira olan bir evin rayiç değeri üzerine yüzde 4.55 eklenecek. Bu şekilde 2021'e ait değer bulunacak. Evin bu yılki vergi değeri 261 bin lira olacak.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar eklenecek. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanacak.

Emlak vergisi nasıl ve nereye ödenir?

Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilecek.

Emlak vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan yapılacak. Kovid-19 salgını sebebiyle banka şubelerine gitmek istemeyen vatandaşlar da bankaların mobil uygulamalarından bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Muafiyet şartlarını taşımayan tüm vatandaşlar emlak vergisini ödemeye tabi tutulurken, verginin ilk ve ikinci taksitini belirlenen süre zarfında ödemeyenler için ise yüzde 1.6 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.