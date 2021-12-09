2021’de en çok zamlanan teknolojik ürünler belli oldu!

2021 yılının neredeyse sonuna geldik. Peki bu yıl içerisinde en çok zam alan elektronik ürünler hangileri oldu. İşte ayrıntılar...

Aralık ayı geldi çattı ve bir yılı daha geride bırakmak için hazırlıklar başladı. Pandemi ve dolar kurundaki dalgalanma nedeniyle oldukça zorlu geçen 2021, özellikle tüketici elektroniği için sıkıntılı bir sene oldu. Akıllı telefondan tutun otomobillere kadar her üründe fiyat artışı ile karşı karşıya kaldık.

Peki bu süre içerisinde hangi ürünlerin ne kadar zamlandığını hiç düşündünüz mü? Sizler için 2021 yılında fiyatı en çok artan elektronik ürünleri araştırdık. İşte zam şampiyonları…

2021'in en çok zamlanan ürünü

ekran kartları oldu

2020 yılının sonlarında başlayan çip krizinin en çok etkilediği ürünlerden biri ekran kartları oldu. Kripto para birimlerinin değerinin yükselmesi ve talebin artmasıyla daha da kötü bir hal alan bu durum, işin içine stokçuların da girmesiyle kontrolden çıktı. Ortalama bir ekran kartının fiyatı neredeyse 3-4 kat artarak rekor kırdı.

Örnek vermek gerekirse; Asus‘a ait 6 GB kapasiteli bir RTX 2060 ekran kartı, sene başında 3800 liradan alıcı buluyordu. Günümüz ile kıyaslandığında adeta bedava hissettiren bu fiyat, ne yazık ki yıl sonuna gelindiğinde 14.000 TL'nin üzerine çıktı. Sadece bir sene içerisinde gerçekleşen zam oranı ise yaklaşık yüzde 268.

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor

Akıllı telefonlar, günümüzde en vazgeçilmez elektronik eşyalar listesinin başında geliyor. Tüm iletişimimizi, işimizi, araştırmamızı ve hatta finansal işlemlerimizi bu cihazlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ne yazık ki bu mucize teknoloji, 2021'in zam şampiyonlarından biri.

Örnek vermek gerekirse sene başında 10 bin TL‘ye yakın bir fiyattan satılan 64 GB iPhone 12, şu anda 13-14 bin liradan alıcı buluyor. Android tarafına baktığımızda ise benzer fiyatlara satılan 128 GB Xiaomi Mi 11 modelinin 15 bin TL‘nin üzerine çıktığını görüyoruz. Sektördeki ortalama artış ise yüzde 40 ila 50 arasında.

Pandemi, bilgisayar üreticilerine yaradı

Pandemi ile hayatımıza giren uzaktan eğitim ve evden çalışma, özellikle bilgisayar ve tablet üreticilerine yaradı. Talebin artması ve çip krizinin de etkisiyle fiyatlar inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu nedenle pek çok kişi daha uygun fiyatlı olması umuduyla Android ve iOS tabletlere yöneldi. Ancak burada da işler pek yolunda değil.

Bilgisayar ile başladığımızda, 13.3 inç boyutunda 8 GB RAM kapasiteli M1'li bir MacBook Air modelinin sene başında 9 bin 500 TL‘ye satıldığını görüyoruz. Şu an ise bu bilgisayar ortalama 16 bin TL. Aynı süre içerisinde Huawei D16 laptop ise 7200 liradan 10 bine kadar yükseldi. Zam oranı ise ortalama yüzde 50 civarında.

Oyun konsolu almak hayal oldu

Pek çoğumuzun vazgeçilmezi olan oyun konsolları, aslında video oyunlarına ulaşmanın en ucuz yollarından biri. Ne yazık ki kur ve vergi oranları nedeniyle ülkemizde durum pek de öyle değil. Özellikle geçtiğimiz yılın sonunda çıkan yeni nesil PS5 ve Xbox Series S / X, yılın sonuna geldiğimizde ciddi derecede zam ile karşı karşıya kaldı.

İlk olarak PlayStation 5 modeline bakalım. Sene başında 7500 liradan alıcı bulan PS5, şu anda yaklaşık 12500 liradan alıcı buluyor. Yaklaşık 3500 liraya satılan “ucuz” Xbox Series S konsolu da yaklaşık 5 bin lira oldu. 2021‘in ilk aylarında 6500 lira olan Xbox Series X ise şu an 10 bin TL civarında. Ortalama zam oranı ise yüzde 40 civarında.

Televizyonlar da zamdan payına düşeni aldı

Ne yazık ki televizyonlar da 2021‘de hayatımıza giren zam yağmurundan etkilendi. Tam da 4K rüzgarının estiği dönemlerde tüketiciler yavaş yavaş eski cihazlarını yenileriyle değiştirmeye başlarken, fiyatlar adeta rekor düzeyde yükseldi. Özellikle panel maliyetlerindeki artışa rağmen fiyatların uçması dikkat çekti.

Örnek olarak seçtiğimiz 50 inç Samsung 50TU8000 televizyon, 2021‘in başında yaklaşık 4800 TL‘ye satılıyordu. Ancak senenin sonuna geldiğimizde bu fiyat 7900 liraya kadar ulaşmış durumda. bu da ortalama yüzde 68‘lik bir zam geldiğini ortaya koyuyor.

Elektrikli scooter fiyatları yükseliyor

Modern ulaşım araçlarından biri olan elektrikli scooterlar özellikle kolay ulaşılabilir olması nedeniyle tercih ediliyor. Ülkemizdeki dijital kiralama servislerinin de katkısıyla popülaritesini artıran bu ulaşım araçları, toplu taşıma kullanan ancak yürüme mesafesine de sahip kişilerin dikkatini çekiyor.

Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz veya sadece bir nedenden dolayı almak istiyorsanız kötü haberlerimiz var. Sene başında 3800 liradan alıcı bulan Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter, şu anda yaklaşık 5900 liradan alıcı buluyor. Fiyatı oldukça artan ürünün yıllık bazdaki değişimi ise yüzde 55.

Otomobil fiyatları rekora koşuyor

Yeni bir araba almak, günümüzde pek çok insanın hayalini süsleyen şeylerin başında geliyor. Ancak ne yazık ki dolar kuru ve vergiler nedeniyle fiyatlar her geçen gün yükseliyor. Her ne kadar ikinci el araba gibi seçenekler olsa da durum orada da farksız.

Ocak ayına baktığımızda 2021 model bir Volkswagen Polo 1.0'ın 181 bin TL'den başladığını görüyoruz. Aralık ayında ise şirketin resmi sitesinde yer alan fiyat 387 bin lira. İlk bakışta yüzde 112, ekran kartları ile kıyaslandığında pek de fazla gelmiyor. Ancak, 206 bin lira gerçekten de oldukça yüksek bir meblağ.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? 2020'nin ilk aylarında alsaydım keşke dediğiniz bir ürün var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.