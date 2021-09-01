2021 yılında beklediği verimi elde edemeyen ve büyük bir kayıp yaşayan çiftçilere devlet sahip çıkıyor. Peki 2021 çiftçi destek ödemesi kimlere yapılacak? Çiftçi destek ödemesi ne kadar? Çiftçi destekleme ödemesi kimlere verilecek? Devlet bir defaya mahsus olmak üzere 2021 yılında kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapacak. Destekleme ödemesi yapılmasının diğer şartları da belli oldu.

2021 yılında beklediği verimi elde edemeyen ve büyük bir kayıp yaşayan çiftçilere devlet sahip çıkıyor. Peki 2021 çiftçi destek ödemesi kimlere yapılacak? Çiftçi destek ödemesi ne kadar? Çiftçi destekleme ödemesi kimlere verilecek? Devlet bir defaya mahsus olmak üzere 2021 yılında kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapacak. Destekleme ödemesi yapılmasının diğer şartları da belli oldu.

2021 yılında ülkemiz bir çok doğal afete sahne oldu. Seller, yangınlar ve depremlerle boğuşan ülkemizde kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destkeleme ödemesi yapılacak.

2021 çiftçi destek ödemesi kimlere yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Çiftçi destek ödemesi ne kadar?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.