2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Devlete borcu olan milyonlarca kişi 2021 borç yapılandırma ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulacak. Yeni bor yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyenler borç yapılandırma son başvuru tarihini araştırıyor.

2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Devlete borcu olan milyonlarca kişi 2021 borç yapılandırma ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulacak. Yeni bor yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyenler borç yapılandırma son başvuru tarihini araştırıyor.

2021 borç yapılandırma son gün ne zaman?

2021 yılında yasalaşan yeni borç yapılandırma fırsatından yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek. 2021 borç yapılandırma kapsamında vergi borcu olanlar başvurularını e-devlet üzerinden giriş yaparak “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulaması üzerinden yapabilir. Başvuru işlemleri sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” bölümünden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

2021 borç yapılandırma taksitleri ne zaman ödenecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

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