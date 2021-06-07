2021 borç yapılandırma ne zaman başlıyor? (SGK-KYK-Vergi) borç yapılandırma başvurusu başladı mı?

2021 borç yapılandırma ne zaman başlıyor? Devlete borcu olan milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni yapılandırma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bir önceki borç yapılandırma fırsatından yaralanamayanlar (SGK-KYK-Vergi) borç yapılandırma başvurusu başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyenler 2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı diye araştırıyor. Peki 2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2021 yılı veri, SGK, KYK, trafik cezası, borçlarının yapılandırılmasına dair detaylar...

2021 borç yapılandırma ne zaman başlıyor? Devlete borcu olan milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni yapılandırma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bir önceki borç yapılandırma fırsatından yaralanamayanlar (SGK-KYK-Vergi) borç yapılandırma başvurusu başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyenler 2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı diye araştırıyor. Peki 2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2021 yılı veri, SGK, KYK, trafik cezası, borçlarının yapılandırılmasına dair detaylar...

AK Parti milletvekillerinin imzası ile 2021 yılında yeni bir borç yapılandırma fırsatı geldi. Korona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar borç yapılandırma ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. 2021 borç yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar şimdiden 2021 borç yapılandırma ne zaman başlıyor? sorusuna yanut arıyor.

2021 BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 yılında yasalaşan yeni borç yapılandırma fırsatından yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek.

2021 VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 borç yapılandırma kapsamında vergi borcu olanlar başvurularını e-devlet üzerinden giriş yaparak “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulaması üzerinden yapabilir. Başvuru işlemleri sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” bölümünden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

2021 BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

BORÇ YAPILANDIRMADA KAÇ TAKSİT OLACAK?

Yapılandırmadan faydalanan vatandaşlar ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde yapabilecek. Protesto edilmiş senet, karşılıksız çıkan çek, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

2020 BORÇ YAPILANDIRMA 7 MİLYON 679 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki başvuru sonuçlarını açıkladı. Bakan Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020'de başlayıp 1 Şubat 2021'de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.