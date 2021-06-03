2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Vergi, SGK, KYK yapılandırma başvurusu başladı mı?

2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Binlerce kişi yeni borç yapılandırma yasası ile borçlarının büyük kısmında kurtulma fırsatı yakalayacak. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler yeni vergi, SGK, KYK kredi, borç yapılandırma başvurusu başladı mı sorusunu soruyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanunda SGK prim borçları, MTV, KYK, trafik cezası gibi borçlar, yapılandırma kapsamında yer alacak. Peki borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman?

2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Binlerce kişi yeni borç yapılandırma yasası ile borçlarının büyük kısmında kurtulma fırsatı yakalayacak. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler yeni vergi, SGK borç yapılandırma başvurusu başladı mı sorusunu soruyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanunda SGK prim borçları, MTV, KYK, trafik cezası gibi borçlar, yapılandırma kapsamında yer alacak. Peki borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman?

Binlerce kişinin borç yükünü çok büyük oranda azaltacak yeni borç yapılandırma vatandaşları sevindirdi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunun yasalaşmasından sonra devlete borcu olan binlerce kişi başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı.

2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor?

Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos 2021'e kadar yapılacak. İlk taksit ödemesi ise ekim ayında başlayacak. Yapılandırma için başvurduğunuzda iki seçeneğiniz var.

Birincisi, borcunuzu peşin ödemek; ikincisi ise taksitle ödemek. Borcunu taksitlendirmek isteyenler 6-9-12-18 ay taksit imkanından yararlanacak. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirilebilecek. Borçlar iki ayda bir ödeneceğinden 18 aylık taksitlendirmeyi tercih edenler borçlarını 36 ayda ödemiş olacak.

Birçok alanda borçlu yapılandırmadan faydalanabilecek

SGK prim borçları, MTV, KYK, trafik cezası gibi borçları olanlar yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

Hangi borçlar yapılandırılabilecek?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

- Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

- Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

- İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

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