2021 asgari ücret ne kadar oldu? sorusu birçok kişi tarafından sorulmaktadır. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi maaşlarına zam yapılıp yapılmadığını öğrenmek istemektedirler. Özellikle Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zammın gündeme gelmesi asgari ücretlileri de oldukça heyecanlandırmıştır? Peki 2021 asgari ücret zammı olcak mı? 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Enflasyon rakamları asgari ücretlilerin maaşını arttırdı mı?

Birçok asgari ücretli çalışanın gözü kulağı maaşlarına yapılacak zamda. 2021 yılının ocak ayında yapılan zamdan sonra, haziran ayı ile birlikte enflasyon rakamlarının açıklanması tekrardan bir zam yapılacak mı? sorusunu beraberinde getirdi. Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına zam yapılıp yapılmadığını öğrenmek için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. İşte tüm detayları ile asgari ücretlilerin maaşlarına zam yapılıp yapılmadığı sorusunun cevabı…

Enflasyon rakamları açıklandı mı?

Türkiye istatistik Kurumu TUİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre yılın ilk yarısında yıllık bazda enflasyon 17.53 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile 8,5 milyondan fazla memur enflasyon farkından dolayı maaşalarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl olduğu gibi senenin ilk yarısının enflasyon verileri Haziran ayında açıklandı. Açıklanan verilerden sonra memur maaşlarına ve emekli memurların aldıkları aylık ödemelere ne kadar zam yapılacağı da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR'dan emeklileri, memur emeklileri ve memur maaşları açıklanan enflasyon rakamlarına göre %8.45 oranında bir zamlanma yaşayacaktır. Özellikle memur emeklilerine ve memur maaşlarına yapılacak zamlarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri önemli rol oynuyor. Memur maaşlarına gelen zammın %5.45'i oluşan enflasyon farkından kaynaklanıyor. %3'ü ise sene başında sendikalar ve devlet tarafından ortaya konulan sözleşme neticesinde gelmektedir. Bu verilerle birlikte bekçilerin maaşlarıda zamlanmış olacak.

2021 asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret sene başında yapılan görüşmeler neticesinde %21,56 oranında arttırılarak brüt 3.577,50 TL ve net 2.825,90 TL olmuştur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu vasıtasıyla hükümet ve işveren kurumlar arasında yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen asgari ücret, Ocak ayı ile itibaren yürürlülüğe koyuldu.

Brüt olarak belirlenen 3.577,50 TL'lik asgari ücretin 500 lira 85 kuruşu SGK tarafındandan sigorta pirimi olarak kesilmektedir. 187 lira 82 kuruş ise gelir vergisi ve 27 lira 15 kuruş ise damga vergisi adı altında devlet tarafından kesilmektedir. 35 lira 78 kuruş ise işsizlik sigortası primi işçi payı olarak brüt maaştan alınmaktadır. Böylelikle net maaş 2825 lira 90 kuruş olmaktadır.

Her ne kadar Haziran ayı enflasyon rakamları açıklansa da, asgari ücretliler için herhangi bir zam söz konusu değil. Asgari ücretliler için zam görüşmeleri 2022 yılı için yapılacaktır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu?

AGİ, işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için devlet tarafından uygulanan vergi indirimidir. 2007 yılından itibaren uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ), işveren tarafından ödenir ve bu miktar devlet tarafından işverenin gelir vergisinden düşülmektedir. Brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş ve net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen asgari ücret için en düşük Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 268,31 TL olarak belirlenmiştir. İşe diğer Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamaları;

2021 AGİ Tablosu Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 268,31 TL Evli eşi çalışmayan 321,98 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışmayan 5 ve daha fazla çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışan 268,31 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,56 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,81 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL Evli eşi çalışan 5 ve daha fazla çocuklu 456,13 TL Boşanmış 268,31 TL Boşanmış 1 çocuklu* 308,56 TL Boşanmış 2 çocuklu 348,81 TL Boşanmış 3 çocuklu 402,47 TL Boşanmış 4 çocuklu 429,30 TL Boşanmış 5 ve daha fazla çocuklu 456,13 TL

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