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TIMETURK / EKONOMİ / 2021 Aralık kira artış oranı | Aralık'ta kiraya ne kadar zam yapılacak? Aralık kira zammı yüzde kaç?

2021 Aralık kira artış oranı | Aralık'ta kiraya ne kadar zam yapılacak? Aralık kira zammı yüzde kaç?

2021 Aralık kira artış oranı | Kasım ayı enflasyon rakamları ile Aralık ayı kira zam oranları da belli olacak. Binlerce ev sahibi ve kiracı enflasyon rakamlarını beklerken Aralık'ta kiraya ne kadar zam yapılacak? Aralık kira zammı yüzde kaç olacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık Cuma günü saat 10.00'da belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamları ile Aralık ayı kira zam oranları da kesinleşti.

3 Saat Önce
2021-12-03 09:42:24
2021 Aralık kira artış oranı | Aralık'ta kiraya ne kadar zam yapılacak? Aralık kira zammı yüzde kaç?

2021 Aralık kira artış oranı | Kasım ayı enflasyon rakamları ile Aralık ayı kira zam oranları da belli olacak. Binlerce ev sahibi ve kiracı enflasyon rakamlarını beklerken Aralık'ta kiraya ne kadar zam yapılacak? Aralık kira zammı yüzde kaç olacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık Cuma günü saat 10.00'da belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamları ile Aralık ayı kira zam oranları da kesinleşti.

Binlerce ev sahini ve kiracının gözü kulağı Kasım ayı enflasyonunda. Yıllık kira zammı yapılacak olan konutlar ve işl yerleri için enflasyon rakamları baz alınıyor. Enflasyon rakamlarından yüksek bir zammın yapılması yasal olarak pek mümkün görünmüyor. Binlerce kiracıAralık'ta kiraya ne kadar zam yapılacak? Aralık kira zammı yüzde kaç? sorusuna yanıt arıyor.

2021 Aralık kira artış oranı

Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti. Aralık 2021'de yapılacak maksimum kir artış oranı %17,71 oldu.

Aralık ayı kira zam oranı ne kadar?

Aralık ayında kira zamlarına maksimum yüzde 17,71 TL zam yapılacak. Yüzde %17,71 oranında 1000 TL'lik bir kira aşağıdaki gibi oldu.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %17,71

Zam bedeli: 177,1 TL

Zamlı kira bedeli: 1.177,1 TL

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.

2021 kira artışları hakkında bilinmeyenler?

Kira artışları enflasyon ile belirlenir. 12 aylık TÜFE oranın üstünde kira artışı yasal olarak yapılamaz. Kirada oturan vatandaşlarımızın öncelikle bunu bilmesi lazım.

Yasal Oran: 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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