2021 AGİ ücreti ne kadar? 2021 asgari geçim tutarları tablosu!

2022 yılında alınacak olan Asgari ücretin açıklanmasına 1 ay kala vatandaşlar 2021 yılında ödenen AGİ ücretlerini araştırmaya başladı. 2021 AGİ ne kadar? Bekar için AGİ kaç lira? Evli için AGİ kaç lira? 2021 AGİ tutarları tablosu...

Yeni asgari ücretin açıklanmasına az bir zaman kala, asgari ücret üzerinden belirlenen AGİ de merak konusu olmaya başladı. Henüz 2022 yılının asgari ücreti belli olmadığı için AGİ ücretleri de belli değil.

Vatandaşlar ise 2022 yılının asgari ücreti belli olmadan önce, 2021 yılında alınan AGİ ücretlerini merak ediyor.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı.

2021 AGİ tablosu…

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.