2021-2022 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar, kaç lira? Memurların ve emeklilerin maşlarına yapılan temmuz zammı ile birlikte ek ders ücretleri de arttı. Yüz binlerce öğretmen yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenler ek ders sayesinde maaşlarını bir miktar yukarı çekebiliyorlar. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılında sözleşmeli ve kadrolu öğretmenin ek ders ücreti ne kadar oldu? İşte 2021-2022 güncel ek ders ücretleri...

2021-2022 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar, kaç lira? Memurların ve emeklilerin maşlarına yapılan temmuz zammı ile birlikte ek ders ücretleri de arttı. Yüz binlerce öğretmen yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenler ek ders sayesinde maaşlarını bir miktar yukarı çekebiliyorlar. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılında sözleşmeli ve kadrolu öğretmenin ek ders ücreti ne kadar oldu? İşte 2021-2022 güncel ek ders ücretleri...

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze olarak başlayacak. Yeni eğitim yılının başlamasımna sayılı günler kala sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 2021 yılı temmuz ayında enflasyon zammı ile birlikte tüm memurlara yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Memurların maaşlarında yılın ilk yarısındaki enflasyondan kaynaklanan yüzde 5.45'lik kayıp ile birlikte temmuzda yüzde 8.45 artış oldu. Enflasyon zammı ile birlikte bir çok ücrette de artış oldu. Ek ders ücretleri de yeni zam sonrası güncellendi. Peki 2021-2022 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar, kaç lira oldu? İşte güncel kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri...

GÜNCEL EK DERS ÜCRETLERİ (KADROLU-SÖZLEŞMELİ-ÜCRETLİ)

Ek Ders Saati Brüt Net %15 Net %20 Net %27

Gündüz 1 25,17 21,20 19,95 18,18

Gece / Hafta Sonu 1 26,97 22,72 21,38 19,49

Ders Dışı Egzersiz 1 25,17 21,20 19,95 18,18

Yüksek Lisans %5 1 26,43 22,27 20,94 19,09

Doktora %15 1 28,95 24,39 22,94 20,91

Takviye Kursu Gündüz 1 50,34 42,41 39,89 36,37

Takviye Kursu Gece 1 53,94 45, 44 42,74 38,97

Özel Eğitim %25 1 31,46 26,50 24,93 22,73

Destek Eğitim Odası %25 1 31,46 26,50 24,93 22,73

Sözleşmeli Öğretmen 1 25,17 18,21 17,13 15,61

Ücretli Öğretmen 1 25,17 21,46 20,37 18,86

EK DERS NEDİR?

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.

İŞTE 2021-2022 EK DERS ÜCRETLERİ

EK DERS NASIL HESAPLANIR?

Ek ders hesaplamaları yapılırken girilen toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısı çıkarılarak hesaplanır. Ayrıca her 10 saat ders ve katları için de 1 saat ek ders eklenir. Bu ise dersi programlama ve hazırlık olarak eklenmektedir. 9- 20 saat derse giren öğretmen için 1 saat ek ders, 20 - 30 saat ders için 2 saat, 30 ve üzeri için 3 saat ayrıca ek ders eklenir.

Haftalık 28 saat derse giren branş öğretmeni;

28-15=13 saat ek ders

Dersi programlama ve hazırlık 2 saat ek ders

Ayrıca sorumlu olduğu sınıf var ise, 2 saat ek ders

Toplamda 13+ 2+ 2 =17 saatlik ek ders ücreti maaşa ek olarak ödenmektedir.

Sınıfı yok ise 13+ 2= 15 saatlik ek ders ücreti alır.

Bu hesaplama yöntemi ile ek ders sayısını ve hak edilen ek ödeme hesaplanabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.