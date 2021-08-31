2008 krizini bilen Paulson: Kripto paraların hepsi balon

2008 yılında ABD'de yaşanan büyük emlak krizini tahmin eden ünlü hedge fon yöneticisi John Paulson, kripto paraları 'balon' olarak tanımlayan kişiler grubuna katıldı. Paulson, altına ise övgüler yağdırdı ve değerli metali enflasyon için sağlam bir güvenli liman olarak gösterdi.

2008 yılında ABD'de yaşanan büyük emlak krizini tahmin eden ve kendi cebini doldurmasının yanısıra fonuna da milyarlarca dolar kazandıran ünlü hedge fon yöneticisi John Paulson da kripto paraları "balon" olarak tanımlayan kişiler grubuna katıldı. Paulson, "Ben kripto paraları, arzı sınırlı olan 'hiçbir şey' olarak görüyorum." dedi.

Paulson, Bloomberg Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Kripto paraların değersiz birer balon olduğunu belirten Paulson, altına ise övgüler yağdırdı ve değerli metali enflasyon için sağlam bir güvenli liman olarak gösterdi:

“Enflasyon olduğunda altına kaçış hızlanır”

“Altının enflasyon önemlerinde çok iyi hareket ettiğini biliyoruz. 70'lerde iki haneli enflasyon oranı olduğunda altının parabolik bir yükseliş kaydettiğini gördük. Peki altın o dönem neden parabolik şekilde yükseldi? Bunun sebebi, çok sınırlı bir arza sahip olması. Eğer %2 getirili uzun vadeli Hazine tahvillerden alırsanız, ve faizler %5 artarsa o tahvillerin değeri azalır. Ayrıca bankada nakit paranız duruyorsa ve bunun faizi de yüzde sıfır ise, enflasyon da %4 olursa, yine paranızın değeri kademeli olarak düşecektir. Enflasyon yükseldiğinde, gidilecek en iyi yer altındır. Burada da altına bir yatırım dalgası olmaya başlar. Yatırım arttıkça, parabolik yükseliş de sertleşir.”

“Beklentilerin de ötesinde bir enflasyon bekliyorum”

Bitcoin'in de doğmasına vesile olan 2008-2009 krizini tahmin eden 65 yaşındaki yatırımcı, katıldığı programda dolar üzerindeki baskıların artmasını ve enflasyon oranlarının da yükselmesini beklediğini söyledi:

“Enflasyonu en iyi gösteren olgu para arzıdır. Geçmişte basılan paraların piyasaya girmediğini ve arza katılmadığını görmüştük. Bu sefer ise para, para arzına dahil oldu. Geçen yıldan bu yana paranın arzı %25 gibi bir oranda artış yaşadı. Bu yüzden ben, beklentilerin de ötesinde bir enflasyon bekliyorum”

“Kripto paraların hiçbir değeri yok. Tamamen balon”

Kripto paraların hiçbir gerçek değeri olmadığını ve bu varlıkların tamamen balon olduğunu belirten Paulson, kendisinin Bitcoin'i neden short'lamadığı sorusuna ise “Short'lamak için bile çok volatil.” cevabını verdi:

Ben kripto paralara hiçbir şekilde inanmıyorum. Bunların hepsi balondur. Ben kripto paraları, arzı sınırlı olan ‘hiçbir şey' olarak görüyorum. Talep olduğu zaman yukarı çıkıyor ancak talep azaldığında da aşağıya inecektir. Hiçbir gerçek değeri yok. Kripto paralarda aşağı gidiş sınırsız olabilir. Ben niye short'lamıyorum? Çünkü uzun vadede haklı olsam bile, kısa vadede 5 bin dolardan 45 bin dolara gidebiliyor. Dolayısıyla haklı bile olsam paramı kaybedebilirim. Short'lamak için bile çok volatil.”

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.