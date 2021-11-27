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TIMETURK / EKONOMİ / 200 ülkeye ihraç ediliyor

200 ülkeye ihraç ediliyor

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, 'Bu yıl 10 ayda 5 milyar dolar ciro gerçekleştirdik. Sene sonunda 6 milyar dolarlık bir hedefimiz vardı ancak 6,5 milyar doları zorlayacağız. Yaklaşık yüzde 44'lük bir büyüme olacak.' dedi.

2 Saat Önce
2021-11-27 16:43:11
200 ülkeye ihraç ediliyor

Koronavirüs sürecinde ihracatını daha da artıran Türk züccaciye sektörü, yılı 6,5 milyar dolarlık ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmalarında 100 yerli ve 100 yabancı firmanın temsilcileri, iki gün boyunca ticareti geliştirmek için yüz yüze görüşmelerde bulundu.

Program için Antalya'ya gelen ​​​​​​​Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, buluşmanın 1 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturduğunu söyledi. Bu tür programların firmalara önemli katkılar sağladığını aktaran Öksüz, ihracat için sözleşmelere imza attıklarını, iş bağlantıları yaptıklarını belirtti.

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Öksüz, salgının sektöre pozitif yönde katkısı olduğunu ifade ederek, sektörün önemli bir büyüme kaydettiğini bildirdi.

Yıl sonu hedefi 6,5 milyar dolar

Sektörün geçen yıl 4,5 milyar dolarlık ihracatla dünya pazarından yüzde 1,98 pay alarak 10. sırada yer aldığını anlatan Öksüz, "Bu yıl 10 ayda 5 milyar dolar ciro gerçekleştirdik. Sene sonunda 6 milyar dolarlık bir hedefimiz vardı ancak 6,5 milyar doları zorlayacağız. Yaklaşık yüzde 44'lük bir büyüme olacak. Sektörümüz açısından çok önemli bir yıl geçiriyoruz." dedi.

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Öksüz, rakamlara göre dünya sıralamasında geçen yıl 10'uncu sırada yer aldıklarını, bu yıl ise 7'nci sıraya çıkmayı planladıklarını kaydetti.

"Dünyada marka olmuş firmalarımız var"

Öksüz, birçok ülkede Türk mutfak eşyalarının görülebildiğini belirterek, söyle konuştu:

"Satışımızın yüzde 55'ini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Bu ülkeler kaliteye, markaya önem veren kitle. İhracatımızın yarısından fazlasını buraya gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 200 ülkeye ihracatımız var. Mutfak eşyalarında, camda, porselende, plastikte, çelikte tüm dünyada marka olmuş, çok önemli firmalarımız var, onlarla gurur duyuyoruz. Bu yıl da hem porselen hem cam fabrikalarımızın kriz ortamına rağmen yaptıkları yatırımları gururla takip ediyoruz. Dünyada büyüyen sektörüz."

Öksüz, sadece ithal ettikleri ham madde konusunda sıkıntı yaşadıklarını, bu alanda ek vergilerin kaldırılması halinde daha fazla yatırım ve üretim yapabileceklerini sözlerine ekledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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