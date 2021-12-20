20 Aralık dolar bugün ne kadar? Dolar 18 TL mi oldu?

Bugün dolar ne kadar? Sosyal medyada doların 18 TL olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılıyordu. Peki ama bugün dolar ne kadar? Güncel dolar fiyatı arttı mı? Dolar gerçekten 18 TL mi oldu? İşte detaylar...