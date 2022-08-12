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TIMETURK / EKONOMİ / 2 sahada daha petrol aranacak

2 sahada daha petrol aranacak

TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi

2 Saat Önce
2022-08-12 10:12:45
2 sahada daha petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Siirt ve Şırnak sınırlarında kalan 15 bin 347 hektarlık saha ile Şanlıurfa'daki 5 bin 14 hektarlık sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak. .

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