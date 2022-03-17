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1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

TIMETURK / EKONOMİ / 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart’ta (yarın) hizmete alınacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-03-17 13:39:26
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

18 Mart'ta (yarın) açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde basın açıklaması düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, köprü ücretinin 15 Euro+KDV olduğunu duyururken, günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildiğini açıkladı.

YARIN SAAT 16.00 İTİBARİYLE HİZMETE AÇILACAK

Karaismailoğlu, ''Hakikaten Türkiye tarihine, dünya tarihine geçecek yarın çok önemli bir açılış var. 1915 Çanakkale Köprüsü, çok heyecanlıyız. Hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yarın saat 16.00 itibarıyla hizmete açacağız. Bu açılış Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle olacak'' dedi. .

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