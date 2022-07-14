1915 Çanakkale Köprüsü'nden 5 günde ortalama 14 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç tahmin modellemesiyle finansman geri ödemesi için gerekli araç sayısı garantisi arasında fark olduğunu belirterek, '18 Mart 2022'de hizmete aldığımız Köprüyü, Kurban Bayramı arifesi dahil olmak üzere 5 günde ortalama 14 bin araç kullandı.' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her projede olduğu gibi, 1915 Çanakkale Köprüsüyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin desteklendiği vurgulandı.

1915 Çanakkale Köprüsünün de dahil olduğu, son 20 yılda hayata geçirilen Türkiye'nin 100 yıllık altyapı ihtiyacını karşılayacak projelerden gurur duyulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz her ne kadar bu gururu paylaşmak istesek de neredeyse her yeni gün, organize kötülüğün vücut bulduğu belli kesimlerin iftira, karalama ve yalanlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ile ülkemizin ticaret ve sosyal hareketlilik için çok önemli bir güzergahına dev bir yatırım yapılmıştır. Kullandığımız Yap-İşlet-Devret modeli sayesinde, yapım aşamasında devletimizin kasasından, milletimizin cebinden bir kuruş çıkmadı. Ancak Türkiye'miz, Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu ile 2 milyar 545 milyon avro bedelli bir yatırıma sahip oldu. Açılalı daha 4 ay bile olmadı, devletten henüz 1 kuruş çıkmadı ve milletimize hizmet ediyor. Fizibiliteler 3-5 aylık yapılmaz, işletme süresi için yapılır. Yapım, işletme ve finans maliyetlerini esas alan bir finansman modeli için yarışma yapıldı ve kamu açısından en uygun olan teklif seçildi. Diğer projelerde olduğu gibi ilerleyen yıllarda garanti rakamları da aşılacak, devlete ek gelir getiren projelerden biri olacaktır. Üstelik mühendislik ve tasarım açısından eşsiz, dünyadaki en büyük ulaşım projelerinden biri olan bu eserimiz, istihdama, turizme, ticarete, kültüre ulusal ve uluslararası alanda sağlayacağı katkılarla, milletimize, çevreye, ülke ekonomisine ve dünyaya sunacağı değer ile eşsiz bir yapıdır. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yıllık toplam 415 milyon avro tasarruf edilmektedir."

1915 Çanakkale Köprüsü'nde de araç tahmin modellemesiyle finansman geri ödemesi için gerekli araç sayısı garantisi arasında fark bulunduğu belirtilen açaklamada, bunun anlatılmaya devam edileceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"18 Mart 2022'de hizmete aldığımız Köprüyü, Kurban Bayramı arifesi dahil olmak üzere 5 günde ortalama 14 bin araç kullandı. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, 2022 yılı itibarıyla Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) ile hayata geçen otoyol projelerinde garanti ödemelerinde düşüş eğilimi başlayacak. Bu projelerde 2024'te 'başa baş noktaya' gelinecek, 2025'ten itibaren ise devletimiz gelir elde etmeye başlayacak."

Garanti sayıları aşıldı

KÖİ projeleriyle ilgili kamuoyuna yapılan bu bilgilendirmelere rağmen projelerin karalanmaya çalışıldığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz 2022 itibarıyla, CHP'li vekillerin uğrak adresi olan, araç geçişlerini yerinde saymaya üşenmedikleri Osmangazi Köprüsü'nü Kurban Bayramı arifesinde 81 bin araç kullandı. Köprü ve İstanbul-İzmir Otoyolunu son 6 ayda ortalama günlük 46 bin araç kullandı, garanti sayıları aşıldı. 'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı, 2021 yılında 36 milyon 988 bin 563 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımız ilk işletme yılında, garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirini aştı ve Hazine'ye 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sağladığı günlük 60 binden fazla araç geçişi ile KÖİ'nin en güzel örneklerinden biri oldu. Boğaz geçiş trafiği rahat bir nefes aldı. Antalya Havalimanı'nın kapasite genişletmesi ihalesi için öngörülen 8,5 milyar avronun ilk ödemesi olan yaklaşık 2,138 milyar avro 28 Mart 2022'de Hazine'ye aktarıldı." .