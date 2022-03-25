19 Kişilik iş ilanına 17 bin kişi başvurdu

Türkiyede bir türlü çözülemeyen issizlik sin yaşanılan olay ardından 'Bu da olmaz' dedirtti. Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman’da açtığı 19 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna, 2 bin 170’i üniversite mezunu olmak üzere, 17 bin 86 genç başvurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ve güzel ki…” dedi ama veriler tam tersini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 19 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna, 2 bin 170'i üniversite mezunu olmak üzere, 17 bin 86 genç başvurdu. Şoför, marangoz, elektrikçi gibi 53 kişilik kadroya yapılan başvuru ile birlikte toplam 25 bin kişi iş istedi.

HER EVDE BİR İŞSİZ VAR

Yaşanan bu olay Türkiye'deki işsizlik sorununu da birkez daha gözler önüne derdi. TÜİK' en son açıkladığı işgücü istatistiğine göre issizlik oranı yüzde 12 olarak gerçekleşmiş ve 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti.

KADIN İŞSİZ ORANI ERKEKLERDEN FAZLA

Tuik'in verilerine göre İşsizlik oranı erkeklerde %10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak belirtildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak %22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,4, kadınlarda ise %28,7 olarak tahmin edildi. .