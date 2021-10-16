19 Ekim motorine zam mı gelecek? 19 Ekim salı mazota zam mı geldi? Mazota ne kadar zam yapılacak?

19 Ekim motorine (mazot) zam mı gelecek? 19 Ekim salı mazota zam mı geldi? Mazota ne kadar zam yapılacak? 19 Ekim motorine zam mı gelecek? 19 Ekim salı mazota zam mı geldi? Artan döviz kurları nedeniyle son günlerde benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye peş peşe zamlar gelmeye başlandı. ÖTV indirim oranının da sıfıra yaklaşmasıyla yeni zamların geleceği iddia ediliyordu. 16 Ekim'de yapılan zammın ardından 19 Ekim'de mazota 23 kuruş zam yapılacağı iddia edildi.

19 Ekim motorine (mazot) zam mı gelecek? 19 Ekim salı mazota zam mı geldi? Mazota ne kadar zam yapılacak? 19 Ekim motorine zam mı gelecek? 19 Ekim salı mazota zam mı geldi? Artan döviz kurları nedeniyle son günlerde benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye peş peşe zamlar gelmeye başlandı. ÖTV indirim oranının da sıfıra yaklaşmasıyla yeni zamların geleceği iddia ediliyordu. 16 Ekim'de yapılan zammın ardından 19 Ekim'de mazota 23 kuruş zam yapılacağı iddia edildi.

19 Ekim motorine zam mı gelecek?

NTV'de yer alan habere göre 19 Ekim'de motorine (mazot) yeni bir zam daha geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin ve motorine zam gelmişti

16 Ekim'den itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlandı. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak. Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV'den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıdı.

Mazot nedir? (Motorin)

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

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