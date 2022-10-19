19 Ekim Çarşamba altın fiyatları | Bugün altın ne kadar? Güncel Kapalıçarşı altın fiyat listesi

19 Ekim Çarşamba altın fiyatları merak ediliyor. Günden güne düşüş yaşayan altın fiyatlarının listesini sizler için derledik. Gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar? Güncel Kapalıçarşı altın fiyat listesi.

19 Ekim Çarşamba altın fiyatları merak ediliyor. Günden güne düşüş yaşayan altın fiyatlarının listesini sizler için derledik. Gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar? Güncel Kapalıçarşı altın fiyat listesi. 19 Ekim Çarşamba altın fiyatları Geçtiğimiz haftalarda 1.030 TL'yi bulan gram altın fiyatları, 985 TL'ye kadar geriledi. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları.. - Gram altın 985,93 TL - Cumhuriyet altını 6.490 TL - Yarım altın 3.250 TL - Çeyrek altın 1.628 TL - 14 ayar altın 550,03 TL .