Merkez Bankası'nın politika faizini beklenmedik bir şekilde 100 baz puan indirerek yüzde 13'e indirmesi dolar kurunu etkiledi. Haftanın son işlem gününe dolar 18.08’in üzerinde başladı.

Bu hafta piyasaları etkileyen en önemli gelişme, Çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının tutanakları oldu. Fed, Temmuz ayı toplantısının tutanaklarını yayınladı.

Tutanaklarda, enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verildi. Fed, Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed yetkilileri, enflasyon düzelene kadar 75 baz puanlık faiz artırımı yapılması gerektiği görüşünü dile getiriyor. Bu durum doların küresel ölçekte güçlenmesine neden oluyor.

19 Ağustos 2022 dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın beşinci işlem gününe 18.08 seviyesinin üzerinde başladı. Döviz kuru şu anda hafif bir primle 18,10 liradan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 18.03 ve en yüksek 18.10 seviyeleri Dolar/TL'de görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18,28 lira ile yatay seyrediyor. .