18 Kasım güncel faiz oranları | 18 Kasım banka konut (ev) kredisi-taşıt (araç) kredisi güncel faizi

18 Kasım güncel faiz oranları | Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 18 Kasım banka konut (ev) kredisi-taşıt (araç) kredisi güncel faizi düştü mü sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bankadan kredi çekmek isteyen anacak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyordu. Peki banka kredi faizleri düştü mü? İşte 18 Kasım güncel banka kredi faiz oranları...

Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı merakla beklenirken vatandaşlar da banka faizlerini düşüp düşmediğini araştırıyor. Binlerce kişi bankadan kredi çekmek istiyor ancak faizlerin yükek olması nedeniyle bu isteklerinden vazgeçiyor. Faizlerin makul seviyeye çekilmesini bekleyen vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. 18 Kasım banka konut (ev) kredisi-taşıt (araç) kredisi güncel banka faizi düştü mü sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. İşte 18 Kasım güncel banka faiz oranları;

18 Kasım güncel faiz oranları

Kasım ayı güncel banka kredi faiz oranları aşağıda listelenmiştir. İşte konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi güncel faiz oranları;

18 Kasım güncel konut (ev) kredisi güncel faiz oranları

Türkiye İş Bankası %1,38

Akbank %1,39

Garanti BBVA %1,48

TEB TEB Konut Kredisi %1,58

Vakıfbank %1,29

Ziraat Bankası %1,29

Yapı Kredi %1,44

ING Bank %1,44

Fibabanka %1,46

QNB Finansbank %1,64

Alternatif Bank %1,69

ICBC Turkey %1,89

HSBC %1,99

18 Kasım güncel ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları

FastPay İhtiyaç Kredisi %1,74 - %1,79

DenizBank İhtiyaç Kredisi %1,94

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi%1,75 - %2,39

N Kolay İhtiyaç Kredisi %1,59

ING İhtiyaç Kredisi %1,35 - %1,49

TEB - İhtiyaç Kredisi %1,36

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi %1,36

İş Bankası İhtiyaç Kredisi%1,60

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi%1,36

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi %1,69 - %2,03

Akbank İhtiyaç Kredisi%1,64 - %2,08

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi %1,79

Anadolubank İhtiyaç Kredisi%1,99

Fibabanka İhtiyaç Kredisi %1,35 - %1,87

Halkbank İhtiyaç Kredisi%1,63

HSBC İhtiyaç Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisi 2 - 36 Ay%2,05

Odeabank İhtiyaç Kredisi%2,02

Şekerbank İhtiyaç Kredisi %2,25

VakıfBank İhtiyaç Kredisi %1,55

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi %1,63

18 Kasım güncel taşıt (araç) kredisi güncel faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi %1,53 - %1,57

ALJ Finans Taşıt Kredisi %1,83

Garanti BBVA Taşıt Kredisi %1,60 - %1,66

İş Bankası Taşıt Kredisi %1,54

Koçfinans Taşıt Kredisi %1,55

TEB Cetelem Taşıt Kredisi %0,00 - %2,14

Alternatif Bank Taşıt Kredisi %1,65 - %1,72

Anadolubank Taşıt Kredisi %1,59

DenizBank Taşıt Kredisi %1,99

Fibabanka Taşıt Kredisi %1,45 - %1,86

Halkbank Taşıt Kredisi %1,58

HSBC Taşıt Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi %1,99

Kredi nedir?

Kredi, bir kimseye belirli bir süre sonra geri almak kaydıyla satın alma gücü sağlanması veya bu gücün devredilmesi olarak tanımlanır. Bu sözü edilen nakdi kredi tanımıdır. Ancak bankalar bir tüzel ya da gerçek kişi lehine garanti ve kefalet vererek de kredilendirme yapabilir. Buna da gayrinakdi kredi denir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.