175 bin sağlık işçisini ilgilediren görüşmelerde anlaşma sağlandı

Sağlık Bakanlığında çalışan yaklaşık 175 bin sağlık işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinde imzalar atıldı. En düşük günlük yevmiye 160 lira 71 kuruş oldu. Sözleşmeyle en düşük hizmet primi aylık 626 lira 76 kuruş olurken aylık sosyal yardım 499 lira 83 kuruşa yükseldi.

Sağlık Bakanlığında çalışan yaklaşık 175 bin sağlık işçisi adına, işveren sendikası Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) müzakereleri anlaşmayla sonuçlandı.

Öz Sağlık-İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Sert ile TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesiyle 175 bin sağlık işçisi haklarına kavuştu.

TÜHİS Genel Merkezinde düzenlenen törenle imzalanan yeni toplu sözleşmeye göre, 2021 yılı ikinci 6 ay için yüzde 5 ücret zammı eklenmiş haliyle en düşük günlük yevmiye 160 lira 71 kuruş oldu.

Sözleşmeyle en düşük hizmet primi aylık 626 lira 76 kuruş olurken aylık sosyal yardım 499 lira 83 kuruşa yükseldi.

Sözleşme kapsamında, meslek riski tazminatı 2021 yılı ikinci 6 ay için yüzde 5 zam eklenmiş haliyle şoförler için günlük 2 lira 79 kuruş, ambulans şoförleri için günlük 5 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Yemek yardımının öğün olarak 15 lira 27 kuruş olarak belirlendiği sözleşmede, giyim yardımı yıllık 346 lira 45 kuruş, evlenme yardımı 282 lira 81 kuruş, doğum yardımı 141 lira 38 kuruş, kreş ve çocuk bakım yardımı aylık 9 lira 98 kuruş, analık yardımı aylık 14 lira 86 kuruş, ek ödeme 2021 yılı için 1109 lira 14 kuruş oldu.

Belediye rayiç bedeli olmayan yerler için işe gidiş ve dönüşün sağlanmasında aylık ödenecek ulaşım yardımı ise 106 lira 29 kuruş şeklinde belirlendi.

175 bin sağlık işçisinin faydalanacağı toplu iş sözleşmesinde sendika üyesi işçilere her tam hizmet yılı için aylık 7 lira hizmet zammı ödenecek.

KHK ile daimi işçi kadrosuna geçirilen işçilerin kıdeme esas tarih başlangıcı 2 Nisan 2018 olacak.

Sözleşmeye göre, enflasyon oranının yüzde 5'i aşması halinde, aşan kısmın ikinci yıl birinci 6 ayın ilk gününden (1 Ocak 2022) itibaren ücretlere uygulanması esas alındı.

"En iyi sözleşme, masada biten sözleşmedir"

Açıklamada, toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, uzun süren müzakerelerden sonra imzalanan toplu iş sözleşmesinin sağlık işçilerine ve emek camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sert, "Zorlu süreçler yaşandı. Müzakerelerde işçinin hakkını korumak, kazanılmış hakları muhafaza etmek ve yeni kazanımlara ulaşabilmek için son derece zorlu bir dönem geçirdik. Ama hep savunduğumuz konu, en iyi sözleşmenin masada biten sözleşme olduğudur." ifadesini kullandı.

"Devletimiz bu mali yükün altından kalkacak kudrette"

Sağlık Bakanlığı adına toplu iş sözleşmesini imzalayan TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek ise Bakanlık bünyesinde görev yapan işçi sayısının çokluğuna işaret ederek toplu iş sözleşmesinin mali hükümlerinin Bakanlığa çok önemli bir maliyet getirdiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Büyük çoğunluktaki işçinin ücretlerinin asgari ücret seviyesinde olduğunu, sosyal yardımı ve ikramiyesinin de doğru dürüst bulunmadığını belirten Çiçek şunları kaydetti:

"Ama bugün itibarıyla 3 bin 550 liralık asgari ücret seviyesindeki bir arkadaşımızın maaşı, önce 4 bin 100 liraya çekildi. Onun dışında yüzde 12 zam verildi, ikinci 6 ay geldi, yüzde 5 zam konuldu. Bu yaklaşık 600 liralık iyileştirme ikramiyeye de yansıdığı zaman yüzde 30'a gelir. Prim de var yüzde 10 rakamında. Ücrete bağlı artışlara bakıldığında sırf burada bin liraya yakın iyileştirme söz konusu. Devletimiz, bu mali yükün altından kalkacak kudrettedir. Bunu bir şekilde karşılar, burada sıkıntı yok. Pandemi sürecinde emeği geçen sağlık işçisi kardeşlerimiz önemli görevler üstlendiler. Onlara buradan şükranlarımı sunuyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.