16 Eylül benzine ve mazota zam var mı? Bu gece Benzin-Mazot (motorin) indirim gelecek mi? Akaryakıta indirim ve zam yapılacak mı? soruları araç sahipleri tarafından soruluyor. Rusya-Ukrayna savaşında en büyük darbeyi enerji piyasası yedi. Artan fiyatlar karşısında vatandaşlar oldukça zor günler yaşadı. Ancak son günlerde benzin ve mazota gelen indirim araç sahiplerinin bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağladı. 16 Eylül'de benzine ve mazota (motorin) indirim yada zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

16 Eylül benzine ve mazota zam var mı? Bu gece Benzin-Mazot (motorin) indirim gelecek mi? Akaryakıta indirim ve zam yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile uluslararası arenada brent petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkmıştı. Ülkemizde de brent petrolde yaşanan artışa bağlı olarak benzin ve mazota (motorin) peş peşe zam gelmişti. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte akaryakıt ürünlerine de indirim geldi. Araç sahipleri 16 Eylül'de benzin ve mazota indirim yada zam gelip gelmeyeceğini araştırarak güne başlıyor. Peki 16 Eylül Cuma'yı 17 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece benzine ve mazota zam yada indirim gelecek mi?

16 Eylül benzine ve mazota zam var mı?

Brent petrol fiyatları son haftalarda stabil bir durumda. 100 dolar altına geçtiğimiz haftalarda demirleyen Brent petrol 90-91 dolar bandında kalıyor. Uluslararası piyasada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın etkileri giderek azalıyor. 16 Eylül'de akaryakıt sektör temsilcilerinen alınan bilgiye göre benzin ve mazota herhangi bir zam yada indirim beklenmiyor.

Bu gece Benzin-Mazot (motorin) indirim gelecek mi?

Benzin ve mazot fiyatlarında geçtiğimiz günlerde peş peşe indirimler gelmişti. Brent petrol fiyatlarının sabitlemesi, yurt içi döviz kurlarında oynaklığın olmaması nedeniyle benzin ve mazota indirim beklenmiyor.

Akaryakıta indirim ve zam yapılacak mı?

16 Eylül'ü 17 Eylül'e bağlayan gece akaryakıt ürünlerine zam bekleniyor.

16 Eylül Brent petrol ne kadar?

Brent petrol fiyatları günü hafif bir yükselişle tamamladı. Brent petrol 16 Eylül Cuma günü 90,84 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 85,51 dolardan alıcı buldu.

16 Eylül güncel benzin litre fiyatı

İstanbul / Avrupa 19,21 TL

İstanbul / Anadolu 19,22 TL

Ankara 19,34 TL

İzmir 19,34 TL

16 Eylül güncel mazot (motorin) litre fiyatı

İstanbul / Avrupa 24,80 TL

İstanbul / Anadolu 24,82 TL

Ankara 24,91 TL

İzmir 24,94 TL