16 Ağustos 2022 Çeyrek altın fiyatı ne kadar?Gram altın kaç TL?
Geçen haftadan bu yana altın fiyatları yükselişte, 1.038 liraya ulaşan bir gram altın düşüşte. Altın ons ve döviz kurlarında yaşanan oynaklık diğer altın türlerine de yansıyor. Altın fiyatlarının yönü yatırımcıların gündeminde. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? İşte 16 Ağustos altın fiyatları...
2022-08-16 15:39:20
Altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın alış ve satış rakamları haftanın ikinci iş günü araştırılan konular arasındadır. Son dönemde dalgalı bir grafik izleyen altın fiyatları düşüş eğilimine girdi. Aşağı doğru hareket eden gram altın güne 1.027.99 TL seviyesinde başladı. Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından; Döviz kurundaki dalgalanma, piyasalardaki son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılmaya başlandı. Peki bugün Altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar?
Gram altın ne kadar?
Gram altın bugün 1.025,98 liradan alınıyor, 1.026,15 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın fiyatları 16 Ağustos günü kaydedilen verilere göre 1.685,00 lira alış ve 1.697,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.357,00 liradan alınıyor, 3.393,00 liradan satılıyor.
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