16 Ağustos 2022 Çeyrek altın fiyatı ne kadar?Gram altın kaç TL?

Geçen haftadan bu yana altın fiyatları yükselişte, 1.038 liraya ulaşan bir gram altın düşüşte. Altın ons ve döviz kurlarında yaşanan oynaklık diğer altın türlerine de yansıyor. Altın fiyatlarının yönü yatırımcıların gündeminde. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? İşte 16 Ağustos altın fiyatları...