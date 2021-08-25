1500 sıfır aracın 100'ü boyalı çıktı!

Birkaç sene önce gönül rahatlığıyla satın alınan sıfır kilometre araçlarda, artık ticari kaygılar üst düzeye çıktığı için hiç olmadığı kadar problemlerle karşılaşıldı.

Yıl başından itibaren ekspertiz noktalarını ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100 adedinde boyalı karoser parçası tespit edildi. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre "Uzun süre park halinde beklemiş belirli sıfır kilometre araçlar nakliye sırasında hasar görebiliyor, başka araçlar çarpabiliyor. En önemlisi ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, boya koruma gibi işlemler yanlış yapılırken tekrar boyama gerekiyor, bazı araçlarda yan sanayi deri döşeme için kapılar sökülüp tekrar takılıyor. Bu tür bir aracı gelecekte satışa çıkardığınızda ve ekspertizde 4 kapı değişen çıktığında 30-40 bin TL zarar edebilirsiniz. Tüketiciler çok dikkatli olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

4 kapı sök-tak 40 bin TL

Geçtiğimiz günlerde ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte belirli sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarında 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşandı. Diğer yandan yıl başından bu yana Pilot Garage'ı ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100'ünde boyalı parça tespit edilmesi, tüketicilerin sıfır kilometre araç satın alırken de dikkatli olması gerektiğini gözler önüne serdi.

Artan talep, tedarik zinciri problemleri ve çip krizi sebebiyle sıfır kilometre araç pazarında da birçok problemle karşılaşıldı. Birkaç sene önce gönül rahatlığıyla satın alınan sıfır kilometre araçlarda, artık ticari kaygılar üst düzeye çıktığı için hiç olmadığı kadar problemlerle karşılaşıldı. Stoklanan sıfır araçlar çekiciden düşebiliyor, nakliyesinde park kazaları yaşanabiliyor, dolu yağışına maruz kalabiliyor. Ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, cam filmi, tampon eki gibi işlemler amatör tekniklerle yapılıyorsa araç tekrar boyanmak zorunda kalabiliyor.

Albenisini artırmak için

Donanımsız araçların albenisi artırmak için yan sanayi deri döşeme yapılırken 4 kapının sökülüp tekrar takıldığı araçlara şahit olunodu. Böyle bir araç gelecekte satışa çıkardığında ekspertizde 4 kapı sök-tak/değişen çıkarken bu da 30-40 bin TL değer kaybı demek. Günümüzde satıcılar şeffaf yaklaşmadığı için sıfır kilometre bir otomobil satın alırken tüketicilerin dikkatli olması ve gerekiyor. TSE belgesine sahip kurumsal markalarda ekspertiz yaptırması önemli.İkinci el otomobil sektöründe matrah düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte ikinci elde ciddi bir durağanlık gözlemlendi. Açıklama sonrası satışlar önemli ölçüde yavaşladı. Fakat sıfır kilometredeki stok problemleri sebebiyle ve belirli ikinci el otomobillerde yüzde 7-8 oranında fiyat düşüşleri yaşanmasıyla pazar tekrar hareketlenmeye başlayabilir. Pazardaki dinamiklerin oturması ise birkaç haftayı bulabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.