Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada '645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık' dedi. Açıklamadan sonra emekliler de 1500 lira emekli maaşını kimler alacak? 1500 lira emekli maaşı kimlere verilecek? gibi soruları sormaya başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 1500 lira emekli maaşı konusunda yaşanan gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık" dedi. Açıklamadan sonra emekliler de 1500 lira emekli maaşını kimler alacak? 1500 lira emekli maaşı kimlere verilecek? gibi soruları sormaya başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 1500 lira emekli maaşı konusunda yaşanan gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm:

İnsanımızın hem sağlığını hem de işini aşını koruma mücadelesini verdik. Sanayi ve tarım üretiminde ihracatta en küçük bir aksamaya yol açmamak için de çalıştık. Salgın döneminde dünyada büyümeye devam eden ekonomilerden biri olduk. Vergi ve primle ilgili attığımız bu adımların yanında, kredi kolaylıkları gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Önemli istihdam kaynaklarından olan turizm sektörünü ayakta tutmak için çabaladık. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyara ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Şimdi bir başka müjdeye daha geliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık" dedi. Bazı konvansiyonel medyada bu tür dezenformasyon yapanları görüyoruz. Bunlarda edep söz konusu değil. 1 milyon 200 bin vatandaşımız esnafa verdiğimiz destekten yararlandı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşımız faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur. 5 milyonun üzerinde haneye nakit yardımı yaptık. Tüm bu nakdi ödemelerin tutarı 134 milyar TL gerçekleşirken bu rakam hazarin sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemenin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacaktır.

1500 lira emekli maaşını kimler alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) ödenen en düşük emekli aylığında geçen yılki artışın ardından bu yıl ikinci artış yapıldı. En düşük emekli aylığı önce bin TL'ye, şimdi de 1500 TL'ye çıkartıldı. SGK, yayımladığı genelge ile en düşük 1500 TL aylık uygulamasına ilişkin ayrıntıları belirledi. Buna göre; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ek ödeme dahil 2019 Şubat ayı ile 2020 Mart ayı döneminde bin liranın, 2020 Nisan ayından itibaren de 1.500 liranın altında olmayacak. Nisan ayı da dahil olmak üzere bundan sonra en düşük emekli aylığı 1.500 lira olarak ödenecek. Örneğin, bu yılın şubat ayında eline ek ödeme de dahil 1.300 lira geçen bir kişinin nisan ayından itibaren maaşına 200 lira ilave edilecek, böylece eline 1.500 lira geçecek.

1500 lira emekli maaşı kimlere verilecek?

SGK, bu ödemenin nasıl olacağını da netleştirdi. Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabilecek. Emeklilere ödenen ek ödeme ve engelli çocuk fark aylıkları her ay yapılacak ödemeye dahil edilecek.

En son 2018'in sonlarında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.000 liraya çıkartılmış ve 2019 başından itibaren de düşük emekli maaşı alanların maaşları bin liraya tamamlanmıştı. Yeni düzenlemeden de 200 bine yakın emekli yararlanmıştı. Şimdi de koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.500 lira çıkartıldı.

Bu karara göre, örneğin aylığı 750 lira olan emeklilere 750 lira da Hazine'den destek sağlanarak ele geçen gelir bin 500 liraya yükseltildi. Buna göre, Her 6 ayda bir verilen maaş zammı bin 500 liraya değil, emekli aylığı olan 750 liraya yapılıyor.

Çünkü kanun gereği aylıklar, 1.500 liradan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil ediliyor. Bu da şu anlama geliyor; maaşı 1.500 liradan düşük olanlar, bundan sonraki yasal artışlarla maaşı 1.500 liraya ulaşana kadar, zamlardan yararlanamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.