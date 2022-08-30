15 ülkeye 'tarım işçisi bombus arısı' ihracatı

Antalya'dan 15 ülkeye ihraç edilen bombus arıları, örtü altı tarımda 'horman' denilen ilaçlar yerine 'doğal işçi' olarak tozlama aşamasında çalışıyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, "Ülkemizdeki bombus arı ihtiyacı ile ihracatının tamamını Antalya karşılıyor. İhracatımız geçen yıl 66 bin koloniye ulaştı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin euro ihracat geliri elde edildi. Rusya, Türkmenistan, İran, Azerbaycan, Belçika gibi ülkelere ihracat yapıyoruz" dedi.

Örtü altı tarımda ürün kalitesi ile verimi artırmak için 'hormon' denilen ilaçlar yerine 'doğal işçi' olarak nitelendirilen bombus arısı kullanımı yaygınlaştı. Domates, patlıcan ve biber başta olmak üzere seradaki ürünün döllenmesini yapan bombus arıları, doğal polinasyon (tozlaşma) aşamasında üretici için çalışıyor. Türkiye'nin bombus arı üretimi ile ihracatının tamamının yapıldığı Antalya'da, yılda 600 bin koloni bombus arısı ile 1 milyon kraliçe arı yetiştiriliyor.

Antalya'da üretilen bombus arıları; Azerbaycan, Belçika, İran, Gürcistan, Katar, Kazakistan, KKTC, Kuveyt, Lübnan, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Geçmiş yıllarda bombus arısı ithal eden Türkiye, son yıllarda Antalya'da yapılan üretimle ihracat yapan ülke oldu.

SERALARIN DOĞAL İŞÇİSİ ARILAR

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, örtü altı üretimde tozlaşmanın önceki yıllarda bitki gelişim düzenleyicileri ya da elle yapıldığını söyledi. Dünyada 1988 yılından itibaren tozlaşma için bombus arısı kullanılmaya başlandığını anlatan Karaca, Türkiye'de 1997 yılında bombus arısı üretiminin başladığını aktardı. 20 yıl önce kış aylarında tüketilen sebzeler için horman kullanıldığını dile getiren Karaca, "O zaman arı kullanılmadığı, bitki gelişim düzenleyici kullanıldığından ürünlerin içerisinde çekirdek bulunmuyordu. Bakanlığın bombus arı üretimi ve kullanımına yönelik desteğiyle örtü altı üretimde, özellikle domateste yüzde 100'e yakın oranda tozlaşma arıyla sağlanıyor. Arı ile üretim yapıldığı için kullanılan pestisit miktarı oldukça düşüyor" dedi.

1 MİLYON 700 BİN EURO İHRACAT GELİRİ

Son yıllarda bombus arı üretiminin arttığını anlatan Karaca, "Ülkemizdeki bombus arı ihtiyacı ile ihracatının tamamını Antalya karşılıyor. İlimizde üretim yapan 4 büyük firma var. Bunlar, yılda yaklaşık 600 bin koloni bombus arısı ve 1 milyona yakın kraliçe arı üretiyor. Bunların belli miktarını ihraç ediyoruz" diye konuştu.

2017 yılında yaklaşık 20 bin koloni bombus arısı ihraç edildiğini belirten Karaca, "İhracatımız geçen yıl 66 bin koloniye ulaştı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin euro ihracat geliri elde edildi. Rusya, Türkmenistan, İran, Azerbaycan, Belçika gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bu yıl, geçen yıl ulaştığımız ihracat miktarını aşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaca, bu yıl 6 ayda 38 bin 457 koloni bombus arısı ihracatı yapıldığını belirtti. İhracattan 775 bin 790 euro gelir elde edildiğine değinen Karaca, örtü altı üretimin yılın ikinci ayında yaygınlaşmasıyla üretim ve ihracatın artacağını söyledi. DHA