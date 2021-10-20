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TIMETURK / EKONOMİ / 15 TL'ye düştü!

15 TL'ye düştü!

'Denizlerin kuru fasulyesi' olarak adlandırılan hamsinin bol yakalanmasıyla fiyatlar gerilemeye başladı.

1 Saat Önce
2021-10-20 15:55:06
15 TL'ye düştü!

Sezon başında 40 liradan satılan hamsinin fiyatı düşmesi hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.

Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy, denizlerdeki hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını söyledi.

Hamsi bereketi yaşandığını belirten Köksoy, "Hamsinin en güzel ve bol dönemindeyiz. Tezgahlarımız hamsiyle dolu. Fiyat 15 lira, önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. 10 liraya düşecektir. Herkesi bol bol balık yemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

EKIM 2021_hamsic1

Balıkçı Yasem Eren de ucuzlayan fiyatıyla hamsiye ilgi olduğunu ifade etti. Alış veriş yapan vatandaşlarda hamsi fiyatlarının ucuzlamasından memnun olduklarını belirtti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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