15 kişi 9 bin saatte yaptı! LEGO'nun Lamborghini Sian FKP 37 modeli İstanbul'da

Lamborghini Sian'ın fütüristik özelliklerini ve siluetini en küçük ayrıntısına kadar yansıtmasını sağlamak için birbirinden farklı 154'ün üzerinde, toplamda 400 binden fazla LEGO Technic yapım parçası kullanıldı.

LEGO Technic yapım parçaları ile gerçek boyutuna uygun olarak inşa edilen Lamborghini Sian FKP 37 modeli İstanbul'da sergilenmeye başlandı.

LEGO Group ve Lamborghini iş birliğiyle ortaya çıkan gerçek boyutlu Lamborghini Sian FKP 37 model aracın Türkiye tanıtımı, İstanbul Akasya AVM'de gerçekleştirildi.

12 Haziran'a kadar İstanbul'da sergilenecek olan araca ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Modelin, Lamborghini Sian'ın fütüristik özelliklerini ve siluetini en küçük ayrıntısına kadar yansıtmasını sağlamak için birbirinden farklı 154'ün üzerinde, toplamda 400 binden fazla LEGO Technic yapım parçası kullanıldı.

"Aracı buraya getirebilmekten çok mutluyuz"

LEGO Türkiye, Yunanistan ve İsrail Pazarlama Direktörü Tuna Canatar, aracın tanıtımında yaptığı konuşmada, söz konusu aracın Çekya, Polonya, Danimarka ve Dubai olmak üzere bugüne kadar dört farklı ülkede sergilendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin aracın sergilendiği beşinci ülke olduğunu belirten Canatar, "Aracı buraya getirebilmekten çok mutluyuz. Tüm insanların eğlenebildiği, keyif aldığı bir marka olmak bizim için çok önemli ve tabii ki oradaki ilgi alanlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu araç da bunlardan en önemlisi. LEGO olarak araç kategorisinde farklı ürünlerimiz var. Lamborghini modeli de bunlardan bir tanesi olduğu için Türkiye'deki LEGO severlerle buluşturmak istedik." dedi.

"LEGO, Türkiye'yi gerçekten çok önemsiyor"

Aracın Türkiye'de sergilenmesinin, LEGO'nun Türkiye pazarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirten Canatar, "Sadece yönettiğimiz bölge değil tüm dünyada LEGO, Türkiye'yi gerçekten çok önemsiyor. Öncelikli pazarlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu aracı gerçekten her ülkenin misafir etmesi çok kolay bir şey değil." diye konuştu.

"15 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 9 bin saatlik emek harcandı"

Araca ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Canatar, şunları kaydetti:

"Aracımız bir kere çok büyük bir mühendislik ekibinin geliştirdiği bir ürün. Baktığımız zaman 2,2 ton ağırlığında, 400 bin LEGO parçasıyla yapılmış durumda. Aracın geliştirilmesi ve yapılması için 15 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 9 bin saatlik emek harcandı. Baktığımız zaman aydınlatması, ışıkları, içindeki motoru vesaire ürünle birebir ölçüde tamamen benzersiz bir model uyarlaması diyebiliriz. Tüm ürünlerimizi minimum bir senede geliştiriyoruz ve daha sonra hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla LEGO bir inovasyon şirketi ve bu inovasyon süreleri de minimum bir sene gibi bir periyotlar halinde yapılıyor."

"Farklı sürpriz araçları da Türkiye'de misafir ediyor olacağız"

Özel olarak üç kişilik bir global ekip tarafından model aracın Türkiye'ye transferinin gerçekleştiğini dile getiren Canatar, benzer etkinliklerin devam edeceğine işaret ederek, "Bu bir ilkti. Çok heyecanlıyız önümüzdeki 6-7 aylık süreçte mutlaka bunun gibi farklı sürpriz araçları da Türkiye'de misafir ediyor olacağız." diye konuştu.

"Sergilenen araç satılık değil, Danimarka'daki ofiste korunacak"

Aracın yapımında bir Türk mühendisin ya da LEGO çalışanının şu an için rol almadığını belirten Canatar, "Ama umarım olur. Çünkü Türkiye'de gerçekten LEGO'da dizayn olarak, mühendis olarak çalışmak isteyen de çok insan var." dedi.

Sergilenen aracın satılık olmadığını belirten Canatar, LEGO tarafından araca bir fiyat biçilmediğini ve muhtemelen uzun yıllar Danimarka'daki merkez ofiste korunacağını sözlerine ekledi.

Lamborghini Sian'ın şık tasarımını en ince detayına kadar yansıtıyor

Öte yandan, Lamborghini Sian FKP 37 modeli, Çek Cumhuriyeti, Kladno'da tasarımcı, mühendis ve LEGO yapım uzmanlarından oluşan 15 kişilik bir ekip tarafından geliştirilerek 8 bin 660 saat çalışma süresiyle bir araya getirildi. LEGO Technic modeli aracın orijinal boyutları ile aynı olacak şekilde, 4.980 mm uzunluk, 2 bin 101 mm genişlik ve 1.133 mm yüksekliğe sahip.

Tamamen LEGO Technic öğelerinden yapılmış, aktif ön ve arka aydınlatmalar, Lamborghini'nin resmi boyahanesi tarafından uygulanan, türünün ilk örneği fırça efektli kaplama gibi özellikler öne çıkıyor.

Gerçek boyutlu LEGO Technic Lamborghini modelinin, 1:8 ölçekli LEGO Technic modeline mükemmel uyum sağlayan rengi, Lamborghini'nin resmi boyahanesi tarafından yapım parçaları üzerine özenle uygulandı. Modelin göz alıcı renklerinin ömür boyu kalıcı olmasını sağlamak için boya fırçası efektli UV renk kaplaması kullanıldı.

Bu süper gerçekçi modelin dış görünümü, Lamborghini'nin tasarım dilinde önemli bir rol oynayan altı kenarlı şekle dayanırken, İtalyan spor otomobilindeki ikonik altıgen arka lambaları ve egzoz tasarımını birebir yansıtıyor.

Ayrıntılarla bezeli bu model, Lamborghini Sian'ın şık tasarımını en ince detayına kadar yansıtıyor. Sian kelimesi Bolognese lehçesinde "flaş" veya "şimşek" anlamına geliyor, bu nedenle, LEGO Group uzmanları, gerçek boyutlu modelin, aracın epsilon farları ve altıgen arka lambalarını birebir olarak yansıtması için özel olarak çalıştı.

LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37'nin, ünlü Lamborghini amblemi ve İtalyan bayrağı ile süslenmiş direksiyon simidi ile LEGO yapım parçalarından oluşan gösterge paneli de dikkati çekiyor.

Ayrıca, yalnızca sınırlı bir süre için İstanbul'da bulunacak olan bu aracın 1:8 ölçekli LEGO Technic modeli satışa sunuldu. 1:8 ölçekli LEGO Technic 3 bin 696 parçadan oluşuyor.

Üstün detaylarıyla özellikle süper spor araba hayranları için tasarlanan bu gelişmiş LEGO Technic yapım seti, dekoratif bir sergi levhası ve özel çevrimiçi içeriğe erişmek için bir seri numarası içeriyor. AA .