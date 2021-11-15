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15 Kasım Borsa'da en çok artan hisseler | BİST 100 en çok değer kazanan hisseler hangileri? 15 Kasım 2021
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TIMETURK / EKONOMİ / 15 Kasım Borsa'da en çok artan hisseler | BİST 100 en çok değer kazanan hisseler hangileri? 15 Kasım 2021

15 Kasım Borsa'da en çok artan hisseler | BİST 100 en çok değer kazanan hisseler hangileri? 15 Kasım 2021

15 Kasım 2021 günü Borsa İstanbul rekor kırdı. BİST 100 endeksi 1.709.88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST'te toplam işlem hacmi ise 18.7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Peki BİST 100 en çok değer kazanan hisseler hangileri? 15 Kasım Borsa'da en çok artan hisseler hangileri? İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9.54 ve holding endeksi yüzde 4.82 değer kazandı.

2 Saat Önce
2021-11-15 15:42:19
15 Kasım Borsa'da en çok artan hisseler | BİST 100 en çok değer kazanan hisseler hangileri? 15 Kasım 2021

15 Kasım 2021 günü Borsa İstanbul rekor kırdı. BİST 100 endeksi 1.709.88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST'te toplam işlem hacmi ise 18.7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Peki BİST 100 en çok değer kazanan hisseler hangileri? 15 Kasım Borsa'da en çok artan hisseler hangileri? İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9.54 ve holding endeksi yüzde 4.82 değer kazandı.

Borsa İstanbul rekor kırarak yoluna devam ediyor... Banka hisseleri öncülüğünde günün ilk yarısında hızlı yükseliş yakalayan BİST 100 endeksi 1.709.88 puan ile rekorunu tazeledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3.97 ve 65.10 puan değer kazanarak 1.703.60 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18.7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

15 Kasım BİST 100 en çok artan hisseler

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9.54 ve holding endeksi yüzde 4.82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0.02 ile bilişim oldu.

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin günün ilk yarısında hızlı yükseldiğini bildirdi.

Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11.63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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