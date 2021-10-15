15 Ekim 2021 Dolar ne kadar oldu? Dolar-Euro-altın 15 Ekim Cuma fiyatı

15 Ekim 2021 Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yükselişe geçen dolar son günlerde peş peşe rekor kırdı. Dolar 15 Ekim Cuma gününe de rekorla başladı. Dolar-Euro-altın 15 Ekim Cuma fiyatı ne kadar oldu? ABD'den gelen Eylül ayı enflasyon verilerinin de beklentileri aşması ile dolar tırmanışını devam ettirdi. Dolar 15 Ekim Cuma sabahında 9.2144 TL seviyesini görerek rekor tazeledi. Euro ise 10.69 TL civarında. Altın ise 15 Ekim Cuma gününde 526.326 (alış), 530.838 (satış) seviyesinden işlem görüyor.

15 Ekim 2021 Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yükselişe geçen dolar son günlerde peş peşe rekor kırdı. Dolar 15 Ekim Cuma gününe de rekorla başladı. Dolar-Euro-altın 15 Ekim Cuma fiyatı ne kadar oldu? ABD'den gelen Eylül ayı enflasyon verilerinin de beklentileri aşması ile dolar tırmanışını devam ettirdi. Dolar 15 Ekim Cuma sabahında 9.2144 TL seviyesini görerek rekor tazeledi. Euro ise 10.69 TL civarında. Altın ise 15 Ekim Cuma gününde 526.326 (alış), 530.838 (satış) seviyesinden işlem görüyor.

Döviz kurlarında son günlerde yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile başlayan hareketlenme küresel verilerin de etkisiyle devam ediyor. dolar, Euro ve altın yatırımı olan vatandaşlar 15 Ekim Cuma gününde yeni fiyatlanmanın nasıl olduğunu araştırıyor. Peki 15 Ekim Cuma 2021 dolar ne kadar oldu?

15 Ekim 2021Cuma Dolar ne kadar oldu?

Dolar 15 Eylül cuma gününe rekor kırarak başladı. Dolar 9.2153 TL seviyesiyle tarihi zirvesini yineledi. Dolar saat 09.10 civarında 9.20 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Euro ne kadar? 15 Ekim Cuma

15 Ekim cuma gününe euro da yükselişle başladı. Euro saat 09.10 sularında 10.69 lira seviyesinde.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 15 Ekim Cuma gününde 526.326 (alış), 530.838 (satış) seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise bin 794 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Döviz nedir?

Döviz, dar anlamda (çek, poliçe gibi) yabancı parayı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına da döviz denmektedir. Herhangi bir ülkenin parasının, başka bir ülkenin (veya ülkelerin) parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere de döviz işlemi veya kambiyo işlemi denir. Döviz kelimesi Türkçeye Fransızca'daki deviseden geçmiştir. Genel olarak döviz dendiğinde milletlerarası ödemelerde kullanılan ödeme araçlarının tamamı ifade edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.