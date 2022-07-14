14 Temmuz benzin indirimi | Benzine ne kadar indirim geldi? Brent petrol varil fiyatı ne kadar düştü?

14 Temmuz benzin indirimi | Brent petrol varilinin piyasada düşüşe geçmesinin adından akaryakıt fiyatlarında da indirim yaşanmaya başladı. Aynı ivmeyle devam edeceği söylenen düşüş, benzin fiyatlarına yansıdı. Peki benzine ne kadar indirim geldi? Brent petrol varil fiyatı ne kadar düştü? İşte detaylar...