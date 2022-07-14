14 Temmuz benzin indirimi | Benzine ne kadar indirim geldi? Brent petrol varil fiyatı ne kadar düştü?
14 Temmuz benzin indirimi | Brent petrol varilinin piyasada düşüşe geçmesinin adından akaryakıt fiyatlarında da indirim yaşanmaya başladı. Aynı ivmeyle devam edeceği söylenen düşüş, benzin fiyatlarına yansıdı. Peki benzine ne kadar indirim geldi? Brent petrol varil fiyatı ne kadar düştü? İşte detaylar...
2022-07-14 11:15:15
Brent petrol varilinin piyasada düşüşe geçmesinin adından akaryakıt fiyatlarında da indirim yaşanmaya başladı. Aynı ivmeyle devam edeceği söylenen düşüş, benzin fiyatlarına yansıdı. Peki benzine ne kadar indirim geldi? Brent petrol varil fiyatı ne kadar düştü? İşte detaylar...
14 Temmuz benzin indirimi
Brent petrolün 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarının da indirime girmesi bekleniyordu. Öngörülen indirimin benzin grubunda 1,55 TL yansıması beklenyiordu. Benzin litre fiyatı için beklenen indirim gerçekleşti.
Benzine ne kadar indirim geldi?
Brent petrol sonrasında benzin fiyatlarında litre başına 1,55 TL indirim uygulandı.
Benzin litre fiyatı
İstanbul;
Benzin fiyatı 23,67 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,44 TL
Ankara ;
Benzin fiyatı 23,78 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,53 TL
İzmir;
Benzin fiyatı 23,77 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,54 TL
Brent petrol varili ne kadar?
Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.
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