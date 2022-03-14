14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?

14 Mart döviz kuru | Bugün Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç TL? Doların artmasının ardından en çok merak edilen ve araştırılan konu döviz kuru oldu. Peki ama bugünkü fiyatlarda ne gibi bir değişiklik var? İşte 14 Mart 2022 döviz kuru...