DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Thodex soruşturmasında çarpıcı gelişme! Faruk Fatih Özer müştekilere para gönderdi
14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?
Ertuğrul Özkök'e göre Berat Albayrak niçin isitif etti?
Hangi sigaralara zam geldi? Sigaraya zam mı yapıldı? 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar?
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart? Doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı?
Özgür Demirtaş: Faiz inadı enflasyonu çıldırttı, sonunda ne olacağını yazayım…
İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?
AK Parti ve MHP'den seçim kanununda değişiklik teklifi
Çin'de yeniden panik! Koronavirüs kısıtlamaları geri geldi
İstifa ederken borçlu çıkmayın
İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor...
Ersin Destanoğlu için dev kulüp Türkiye'ye geliyor
Çin'den ABD'nin ''Rusya'' iddiasına yanıt
“Gardiyan devlet yerine, garson devlet anlayışını hâkim kılacağız”

TIMETURK / EKONOMİ / 14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?

14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?

14 Mart döviz kuru | Bugün Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç TL? Doların artmasının ardından en çok merak edilen ve araştırılan konu döviz kuru oldu. Peki ama bugünkü fiyatlarda ne gibi bir değişiklik var? İşte 14 Mart 2022 döviz kuru...

25 Dakika Önce
2022-03-14 11:33:59
14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?

Bugün Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç TL? Doların artmasının ardından en çok merak edilen ve araştırılan konu döviz kuru oldu. Peki ama bugünkü fiyatlarda ne gibi bir değişiklik var? İşte 14 Mart 2022 döviz kuru...

14 Mart döviz kuru

Dolar

  • Alış fiyatı: 14,7116 TL
  • Satış fiyatı: 14,7294 TL

Euro

  • Alış fiyatı: 16,1258 TL
  • Satış fiyatı: 16,1581 TL

İngiliz Sterlini

  • Alış fiyatı: 19,2235 TL
  • Satış fiyatı: 19,2609 TL

İsviçre Frangı

  • Alış fiyatı: 15,7410 TL
  • Satış fiyatı: 15,7590 TL

Japon Yeni

  • Alış fiyatı: 0,1256 TL
  • Satış fiyatı: 0,1248 TL

Suudi Arabistan Riyali

  • Alış fiyatı: 3,9311 TL
  • Satış fiyatı: 3,9508 TL

Norveç Kronu

  • Alış fiyatı: 1,6403 TL
  • Satış fiyatı: 1,6502 TL

İsveç Kronu

  • Alış fiyatı: 1,5255 TL
  • Satış fiyatı: 1,5347 TL

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş