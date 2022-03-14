14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?
14 Mart döviz kuru | Bugün Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç TL? Doların artmasının ardından en çok merak edilen ve araştırılan konu döviz kuru oldu. Peki ama bugünkü fiyatlarda ne gibi bir değişiklik var? İşte 14 Mart 2022 döviz kuru...
2022-03-14 11:33:59
Bugün Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç TL? Doların artmasının ardından en çok merak edilen ve araştırılan konu döviz kuru oldu. Peki ama bugünkü fiyatlarda ne gibi bir değişiklik var? İşte 14 Mart 2022 döviz kuru...
14 Mart döviz kuru
Dolar
- Alış fiyatı: 14,7116 TL
- Satış fiyatı: 14,7294 TL
Euro
- Alış fiyatı: 16,1258 TL
- Satış fiyatı: 16,1581 TL
İngiliz Sterlini
- Alış fiyatı: 19,2235 TL
- Satış fiyatı: 19,2609 TL
İsviçre Frangı
- Alış fiyatı: 15,7410 TL
- Satış fiyatı: 15,7590 TL
Japon Yeni
- Alış fiyatı: 0,1256 TL
- Satış fiyatı: 0,1248 TL
Suudi Arabistan Riyali
- Alış fiyatı: 3,9311 TL
- Satış fiyatı: 3,9508 TL
Norveç Kronu
- Alış fiyatı: 1,6403 TL
- Satış fiyatı: 1,6502 TL
İsveç Kronu
- Alış fiyatı: 1,5255 TL
- Satış fiyatı: 1,5347 TL
YORUMLAR (0)