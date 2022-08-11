14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım ücreti hangi illerde verildi?
14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Her ayın ortalarında verilmeye başlayan evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. 2835 TL olarak verilen maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? Peki evde bakım ücreti hangi illerde verildi? İşte detaylar...
2022-08-11 10:31:16
Her ayın ortalarında verilmeye başlayan evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. 2835 TL olarak verilen maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? Peki evde bakım ücreti hangi illerde verildi? İşte detaylar...
14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım ücretleri her ayın 15'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Şimdilik evde bakım ücreti hesaplara yatırılmadı.
Ücretin yattığı iller açıklandıkça güncellenen haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.
Evde bakım ücreti ne kadar yatacak?
Evde bakım maaşı gelir krıteri kişi başı 2835 tl oldu. Evde bakım maaşı 2354 tl. 2022 Engelli maaşı kişi başı gelir krıteri 1417 tl oldu.
Evde bakım ücretini kimler alabilir?
Evde engelli maaşı için kişinin belli şartları taşıması gerekir.
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriterinin uygun olması,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması.
YORUMLAR (0)