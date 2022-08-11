14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım ücreti hangi illerde verildi?

14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Her ayın ortalarında verilmeye başlayan evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. 2835 TL olarak verilen maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? Peki evde bakım ücreti hangi illerde verildi? İşte detaylar...