13 şirkete 'rekabet' soruşturması

Rekabet Kurulu, üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'nca, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun 7 Mayıs, 21 Mayıs ve 28 Mayıs tarihli kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda, soruşturmanın tarafı olmayan çeşitli üretici/tedarikçi niteliğindeki teşebbüslerce alt pazarda yer alan önde gelen perakende süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu süpermarket zincirlerinin fiyatlarının, fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı veya söz konusu perakendecilerin yeniden satış fiyatlarının belirlenmesine dönük davranışlarda bulunulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Dünya'nın haberine göre ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki şirketler için soruşturma açılmasına karar verdi.

Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu A.Ş.

Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı A.Ş.

Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Horizon Hızlı Tüketim A.Ş.

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş.

Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.

Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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