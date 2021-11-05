13 kişi ve kurumun malvarlığına el konuldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, PKK/KCK ve El Kaide, El Nusra ve IŞİD'le ilişkili 10 kişi, 3 şirket ve dernek olmak üzere 13 kişi ve kurumun mal varlığına el konuldu