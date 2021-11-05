13 kişi ve kurumun malvarlığına el konuldu
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, PKK/KCK ve El Kaide, El Nusra ve IŞİD'le ilişkili 10 kişi, 3 şirket ve dernek olmak üzere 13 kişi ve kurumun mal varlığına el konuldu
2021-11-05 07:53:54
Hazine ve Maliye bakanı Lütfi Elvan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan "Mal varlığının Dondurulması Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.
PKK/KCK ve El Kaide, El Nusra ve IŞİD'le ilişkili 10 kişi, 3 şirket ve dernek olmak üzere 13 kişi ve kurumun mal varlığına el konuldu
İŞTE MALVARLIĞINA EL KONULANLAR
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