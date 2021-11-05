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TIMETURK / EKONOMİ / 13 kişi ve kurumun malvarlığına el konuldu

13 kişi ve kurumun malvarlığına el konuldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, PKK/KCK ve El Kaide, El Nusra ve IŞİD'le ilişkili 10 kişi, 3 şirket ve dernek olmak üzere 13 kişi ve kurumun mal varlığına el konuldu

2 Saat Önce
2021-11-05 07:53:54
13 kişi ve kurumun malvarlığına el konuldu

Hazine ve Maliye bakanı Lütfi Elvan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan "Mal varlığının Dondurulması Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.

PKK/KCK ve El Kaide, El Nusra ve IŞİD'le ilişkili 10 kişi, 3 şirket ve dernek olmak üzere 13 kişi ve kurumun mal varlığına el konuldu

İŞTE MALVARLIĞINA EL KONULANLAR

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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