13 Kasım Dolar ne kadar oldu? Dolar 10 TL'yi aştı mı? Dolar kaç lira oldu? Türk lirasının değer kaybetmesi önlenemiyor. Son aylarda Türk Lirasının hızla değer kaybetmesi ile birlikte dolar 10 TL'ye çıktı. Dolar 10 Tl sınırını ilk kez aşmış oldu. Dolardaki yükselişe paralel olarak gram altın da 600 lira seviyesini aşarak rekor kırdı.

13 Kasım Dolar ne kadar oldu? Dolar 10 TL'yi aştı mı? Dolar kaç lira oldu? Türk lirasının değer kaybetmesi önlenemiyor. Son aylarda Türk Lirasının hızla değer kaybetmesi ile birlikte dolar 10 TL'ye çıktı. Dolar 10 Tl sınırını ilk kez aşmış oldu. Dolardaki yükselişe paralel olarak gram altın da 600 lira seviyesini aşarak rekor kırdı.

Uluslararası pyasalarrın da etkisiyle yurt içinde Doların yükselişi devam ediyor. Dolar psikolojik 10 TL sınırını da aşarak rekor kırdı. Dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket vatandaşı da endişelendiriyor. Zira ithal ürünlere zam gelemsi de kaçınılmaz oluyor.

13 Kasım Dolar ne kadar oldu?

Eylül ayında Merkez Bankası'nın faiz indirime kararı sonrası harekete geçen dolar hızla yükselişini sürdürdü ve 10 TL seviyesini ilk kez gördü. Doların hızla yükselmesi, vatandaşlın cebine birçok tüketim kaleminde zam olarak yansıyacak. Euro/TL'de ise 11,44 seviyesi görüldü. Altın ise dolardaki yükselişe paralel olarak 600 lira rekorunu kırdı.

Dolar kaç lira oldu?

Alış: 9,9853 TL

Satış: 10.0141 TL

Deutsche Bank tahminini değiştirdi

Aralarında Christian Wietoska ve Fatih Akçelik'in de bulunduğu Deutsche Bank ekonomistlerinin yayımladığı araştırma raporuna göre, çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son cari açık vurgusuyla bankanın faiz indirimiyle ilgili beklentileri de değişti.

Amerikan doları nedir?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları (İngilizce: United States dollar; sembol: $; kod: USD), 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiş, Birleşik Devletler'in resmî para birimidir. Muhasebe, ticaret ve vergilendirme problemlerinin çözümü için 100 cente (¢) ve 1000 mille (₥) bölünmüştür. Dünya üzerinde en yaygın kullanılan para birimidir. 2004'te dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edildi. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. Bazı ülkeler Amerikan dolarını kendi resmî para birimleri olarak kullanmakta, bir kısım ülkede fiili tedavüldeki (de facto currency) para birimi, Britanya denizaşırı ülkelerinde ise tek para birimi olarak kullanılır (Britanya Virjin Adaları ve Turks ve Caicos Adaları).

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