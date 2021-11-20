13 bin 500 TL’den 275 bin TL’ye: İşte e-İhaleden satışa çıkan otomobiller
e-İhale gov.tr’de 20 Kasım itibarıyla 172 araç ihaleye çıkmış durumda. Başlangıç fiyatı itibarıyla ihaledeki araçlar 13 bin 500 TL’den başlıyor 275 bin TL’ye kadar devam ediyor.
2021-11-20 16:54:40
Gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-İhale Sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme, www.eihale.gov.tr adresinden, IOS ve android işletim sistemli mobil cihazlardan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. Sistemle bu yılın 8 aylık döneminde 2 bin 359 araç ve 4 bin 766 eşya grubu ihalesi satışla sonuçlandırıldı ve 397 milyon lira hasılat elde edildi. Hasılat miktarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağlandı.
Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler sisteme ücretsiz üye olabiliyor. Eşya ve araçlar 3 gün ilanda, 3 iş günü de teklife açık tutuluyor. Katılımcıların e-İhale kapsamındaki satışlara teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı bedelini ödeyerek 10 gün içinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise varsa ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.
e-İhale gov.tr'de 20 Kasım itibarıyla 172 araç ihaleye çıkmış durumda. Başlangıç fiyatı itibarıyla ihaledeki araçlar 13 bin 500 TL'den başlıyor 275 bin TL'ye kadar devam ediyor. e-İhale sistemindeki bazı araçlar ve başlangıç fiyatları şöyle:
Marka:Lada
Model:SAMARA 1.5
Yıl:1993
Km:2513
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1499
Yakıt:Benzin+LPG
Başlangıç Bedeli:13.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
19 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
24 Kasım 2021 10:00
İhale Numarası:
2141KOC2021T198A819
İşletme Müdürlüğü:
KOCAELİ T.İ.M.
Marka/Model Opel Vectra
Yıl:1998
Km:YOK-TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1998
Yakıt:Benzin
Satışa Esas Bedel:
40.000 ₺
Başlangıç Bedeli:
30.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
24 Kasım 2021
Marka:Peugeot
Model:107 1.0
Yıl:2009
Km:YOK-TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Manuel
Motor Hacmi:998
Yakıt:Benzin
Başlangıç Bedeli:
39.750 ₺
İhale Bitiş Tarihi:
24 Kasım 2021 11:50
Marka:BMW
Model:3.16 i
Yıl:1995
Km:401878
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1596
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer:
Başlangıç Bedeli:
45.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
17 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
22 Kasım 2021 10:40
İhale Numarası:
2141KOC2021T182A789
Marka:Opel
Model:Astra
Yıl:2003
Km:211.109
Vites:Manuel
Motor Hacmi:2198
Yakıt:Benzin
Başlangıç Bedeli:
50.625 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
24 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
29 Kasım 2021 10:40
İhale Numarası:
2141KOC2021T152A790
Marka:BMW
Model:3.16 i
Yıl:2000
Km:266.553
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1.895
Yakıt:Benzin+LPG
Başlangıç Bedeli:56.250 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
24 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
29 Kasım 2021 10:50
İhale Numarası:
2107ANT20210095A977
Marka:Audi
Model:A4 2.0 TDI Avant
Yıl:2006
Km:YOK-TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:1968
Yakıt:Dizel
Başlangıç Bedeli:
60.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
17 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
22 Kasım 2021 11:15
İhale Numarası:
2116BRS20210692A984
Marka:Opel
Model:Astra 1.7 CDTI
Yıl:2006
Km:310919
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1686
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:
Başlangıç Bedeli: 61.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
19 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
24 Kasım 2021 14:10
İhale Numarası:
2161TRB2021T108A862
Marka:Volkswagen
Model:Passat
Yıl:2005
Km:316414
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1896
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:
Başlangıç Bedeli:65.250 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
22 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
25 Kasım 2021 11:50
İhale Numarası:
2116BRS20210700A982
Marka:Chrysler
Model:Stratus
Yıl:1997
Km:260930
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:2497
Yakıt:Benzin+LPG
Başlangıç Bedeli:66.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
19 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
24 Kasım 2021 13:30
İhale Numarası:
2161TRB2021T106A860
Marka:Volkswagen
Model:Jetta
Yıl:2006
Km:208019
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1968
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:
Başlangıç Bedeli:69.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
22 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
25 Kasım 2021 12:10
İhale Numarası:
2107ANT20210025A985
Marka:Opel
Model:Meriva
Yıl:2004
Km:228078
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:1598
Yakıt:Benzin
Başlangıç Bedeli:
67.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
17 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
22 Kasım 2021 10:55
İhale Numarası:
2107ANT20210165A953
Marka:Toyota
Model:COROLLA VERSO 2.2 D-4D
Yıl:2009
Km:223211
Vites:Manuel
Motor Hacmi:2231
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:
Başlangıç Bedeli:75.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
17 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
22 Kasım 2021 12:20
Marka:Kia
Model:Sportage
Yıl:2006
Km:114933
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:2656
Yakıt:Benzin
Başlangıç Bedeli:84.375 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
17 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
22 Kasım 2021 13:00
Marka:Mini
Model:Cooper Clubman
Yıl:2008
Km:203.519
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1598
Yakıt:Benzin+LPG
Başlangıç Bedeli:
84.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
19 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
24 Kasım 2021 11:20
Marka:Alfa Romeo
Model:159 1.9 JTDM 16V
Yıl:2008
Km:251.131
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1910
Yakıt:Dizel
Başlangıç Bedeli:89.250 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
19 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
24 Kasım 2021 12:20
İhale Numarası:
2107ANT20210146A987
İşletme Müdürlüğü:
Marka:Chrysler
Model:PT CRUISER
Yıl:2006
Km:125062
Vites:Manuel
Motor Hacmi:2148
Yakıt:Dizel
Satışa Esas Bedel:192.000 ₺
Teminat Bedeli:19.200 ₺
Başlangıç Bedeli:144.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
17 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
22 Kasım 2021 10:35
İhale Numarası:
2161TRB2021T088A809
Marka:Mercedes – Benz
Model:E 200 CDI
Yıl:2009
Km:173557
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:2143
Yakıt:Dizel
Başlangıç Bedeli:
176.250 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
22 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
25 Kasım 2021 10:40
Marka:BMW
Model:X5
Yıl:2009
Km:220471
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:2999
Yakıt:Dizel
Başlangıç Bedeli:275.250 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
22 Kasım 2021
İhale Bitiş Tarihi:
25 Kasım 2021 13:00
Kaynak: ekonomist.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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