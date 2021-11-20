13 bin 500 TL’den 275 bin TL’ye: İşte e-İhaleden satışa çıkan otomobiller

e-İhale gov.tr’de 20 Kasım itibarıyla 172 araç ihaleye çıkmış durumda. Başlangıç fiyatı itibarıyla ihaledeki araçlar 13 bin 500 TL’den başlıyor 275 bin TL’ye kadar devam ediyor.

Gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-İhale Sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme, www.eihale.gov.tr adresinden, IOS ve android işletim sistemli mobil cihazlardan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. Sistemle bu yılın 8 aylık döneminde 2 bin 359 araç ve 4 bin 766 eşya grubu ihalesi satışla sonuçlandırıldı ve 397 milyon lira hasılat elde edildi. Hasılat miktarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağlandı.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler sisteme ücretsiz üye olabiliyor. Eşya ve araçlar 3 gün ilanda, 3 iş günü de teklife açık tutuluyor. Katılımcıların e-İhale kapsamındaki satışlara teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı bedelini ödeyerek 10 gün içinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise varsa ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.

e-İhale gov.tr'de 20 Kasım itibarıyla 172 araç ihaleye çıkmış durumda. Başlangıç fiyatı itibarıyla ihaledeki araçlar 13 bin 500 TL'den başlıyor 275 bin TL'ye kadar devam ediyor. e-İhale sistemindeki bazı araçlar ve başlangıç fiyatları şöyle:

Marka:Lada

Model:SAMARA 1.5

Yıl:1993

Km:2513

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1499

Yakıt:Benzin+LPG

Başlangıç Bedeli:13.500 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

19 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

24 Kasım 2021 10:00

İhale Numarası:

2141KOC2021T198A819

İşletme Müdürlüğü:

KOCAELİ T.İ.M.

Marka/Model Opel Vectra

Yıl:1998

Km:YOK-TESPİT EDİLEMEDİ

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1998

Yakıt:Benzin

Satışa Esas Bedel:

40.000 ₺

Başlangıç Bedeli:

30.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

24 Kasım 2021

Marka:Peugeot

Model:107 1.0

Yıl:2009

Km:YOK-TESPİT EDİLEMEDİ

Vites:Manuel

Motor Hacmi:998

Yakıt:Benzin

Başlangıç Bedeli:

39.750 ₺

İhale Bitiş Tarihi:

24 Kasım 2021 11:50

Marka:BMW

Model:3.16 i

Yıl:1995

Km:401878

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1596

Yakıt:Benzin

Bulunduğu Yer:

Başlangıç Bedeli:

45.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

17 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

22 Kasım 2021 10:40

İhale Numarası:

2141KOC2021T182A789

Marka:Opel

Model:Astra

Yıl:2003

Km:211.109

Vites:Manuel

Motor Hacmi:2198

Yakıt:Benzin

Başlangıç Bedeli:

50.625 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

24 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

29 Kasım 2021 10:40

İhale Numarası:

2141KOC2021T152A790

Marka:BMW

Model:3.16 i

Yıl:2000

Km:266.553

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1.895

Yakıt:Benzin+LPG

Başlangıç Bedeli:56.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

24 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

29 Kasım 2021 10:50

İhale Numarası:

2107ANT20210095A977

Marka:Audi

Model:A4 2.0 TDI Avant

Yıl:2006

Km:YOK-TESPİT EDİLEMEDİ

Vites:Otomatik

Motor Hacmi:1968

Yakıt:Dizel

Başlangıç Bedeli:

60.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

17 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

22 Kasım 2021 11:15

İhale Numarası:

2116BRS20210692A984

Marka:Opel

Model:Astra 1.7 CDTI

Yıl:2006

Km:310919

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1686

Yakıt:Dizel

Bulunduğu Yer:

Başlangıç Bedeli: 61.500 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

19 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

24 Kasım 2021 14:10

İhale Numarası:

2161TRB2021T108A862

Marka:Volkswagen

Model:Passat

Yıl:2005

Km:316414

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1896

Yakıt:Dizel

Bulunduğu Yer:

Başlangıç Bedeli:65.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

22 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

25 Kasım 2021 11:50

İhale Numarası:

2116BRS20210700A982

Marka:Chrysler

Model:Stratus

Yıl:1997

Km:260930

Vites:Otomatik

Motor Hacmi:2497

Yakıt:Benzin+LPG

Başlangıç Bedeli:66.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

19 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

24 Kasım 2021 13:30

İhale Numarası:

2161TRB2021T106A860

Marka:Volkswagen

Model:Jetta

Yıl:2006

Km:208019

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1968

Yakıt:Dizel

Bulunduğu Yer:

Başlangıç Bedeli:69.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

22 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

25 Kasım 2021 12:10

İhale Numarası:

2107ANT20210025A985

Marka:Opel

Model:Meriva

Yıl:2004

Km:228078

Vites:Otomatik

Motor Hacmi:1598

Yakıt:Benzin

Başlangıç Bedeli:

67.500 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

17 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

22 Kasım 2021 10:55

İhale Numarası:

2107ANT20210165A953

Marka:Toyota

Model:COROLLA VERSO 2.2 D-4D

Yıl:2009

Km:223211

Vites:Manuel

Motor Hacmi:2231

Yakıt:Dizel

Bulunduğu Yer:

Başlangıç Bedeli:75.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

17 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

22 Kasım 2021 12:20

Marka:Kia

Model:Sportage

Yıl:2006

Km:114933

Vites:Otomatik

Motor Hacmi:2656

Yakıt:Benzin

Başlangıç Bedeli:84.375 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

17 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

22 Kasım 2021 13:00

Marka:Mini

Model:Cooper Clubman

Yıl:2008

Km:203.519

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1598

Yakıt:Benzin+LPG

Başlangıç Bedeli:

84.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

19 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

24 Kasım 2021 11:20

Marka:Alfa Romeo

Model:159 1.9 JTDM 16V

Yıl:2008

Km:251.131

Vites:Manuel

Motor Hacmi:1910

Yakıt:Dizel

Başlangıç Bedeli:89.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

19 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

24 Kasım 2021 12:20

İhale Numarası:

2107ANT20210146A987

İşletme Müdürlüğü:

Marka:Chrysler

Model:PT CRUISER

Yıl:2006

Km:125062

Vites:Manuel

Motor Hacmi:2148

Yakıt:Dizel

Satışa Esas Bedel:192.000 ₺

Teminat Bedeli:19.200 ₺

Başlangıç Bedeli:144.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

17 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

22 Kasım 2021 10:35

İhale Numarası:

2161TRB2021T088A809

Marka:Mercedes – Benz

Model:E 200 CDI

Yıl:2009

Km:173557

Vites:Otomatik

Motor Hacmi:2143

Yakıt:Dizel

Başlangıç Bedeli:

176.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

22 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

25 Kasım 2021 10:40

Marka:BMW

Model:X5

Yıl:2009

Km:220471

Vites:Otomatik

Motor Hacmi:2999

Yakıt:Dizel

Başlangıç Bedeli:275.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:

22 Kasım 2021

İhale Bitiş Tarihi:

25 Kasım 2021 13:00

Kaynak: ekonomist.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.