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TIMETURK / EKONOMİ / 12 Ekim 2021 - Ekonomi ajandası

12 Ekim 2021 - Ekonomi ajandası

Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda gündeme yön vermesi beklenen ekonomik gelişmelerle ilgili ajandada şu başlıklar öne çıkıyor:

2 Gün Önce
2021-10-12 14:38:34
12 Ekim 2021 - Ekonomi ajandası

* Dolar/ TL kurunda gelinen 9 liralık seviyenin kalıcı olup olmadığı izleniyor.

* TÜİK, Ağustos ayı için sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini açıklayacak (10.00).

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

* TBMM Genel Kurulundada, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

* Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İtalya'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

* İngiltere'de işgücü verilerinin açıklankasının ardından piyasaların buna tepkisi izleniyor.

* Almanya'da ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi açıklanacak.

* ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi açıklanacak. (13.00)

* ABD'de, JOLTS açılan iş sayısı açıklanacaK. (17.00)

* Uluslararası Para Fonu (IMF), Global Ekonomik Görünüm Raporunu açıklayacak (16.00).

* Avrupa Birliği (AB)-Ukrayna zirvesi gerçekleştirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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