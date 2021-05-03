1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bin liralık nakdi yardımın 1100 liraya çıktığını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da 2 milyon haneye 1100 lira nakdi desteği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz dedi. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar da açıklamalardan sonra 1100 lira yardım nereden alınır? 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Bin 100 lira yardım başvurusu nereye yapılır? gibi soruları sormaya başladı. İşte Bin 100 lira nakdi destek yardım almanın şartları...

1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bin liralık nakdi yardımın 1100 liraya çıktığını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da 2 milyon haneye 1100 lira nakdi desteği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz dedi. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar da açıklamalardan sonra 1100 lira yardım nereden alınır? 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Bin 100 lira yardım başvurusu nereye yapılır? gibi soruları sormaya başladı. İşte Bin 100 lira nakdi yardım almanın şartları...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde yeniden tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma ile birlikte ihtiyaç sahipleri de unutulmadı. Bin 100 lira nakdi destek yardımına ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı üzerinden “2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız” açıklamasında bulundu. Açıklamadan sonra ihtiyaç sahibi milyonlarca kişi de 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 lira yardım nereden alınır? Bin 100 lira yardım başvurusu nereye yapılır? sorularını sormaya başladı. İşte 1100 TL nakdi yardıma dair detaylar...

1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Korona salgını ile maddi olarak zor durumda kalanlara yapılan yardım duyurulur duyurulmaz milyonlarca kişi tarafından araştırıldı. İhtiyaç sahipleri 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 lira yardım nereden alınır?" sorularına yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Yanık 1100 lira nakdi detek yardımı için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirtti. İhtiyaç sahibi kimselerin daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilmiş kişiler arasından seçileceğini belirtti.

Bin 100 lira yardım başvurusu nereye yapılır?

Açıklanan 1100 lirakık destek yardımı için başvuru gerekmediği açıklandı. Daha önce ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere 1100 lira nakdi destek yardımı yapılacak.

1100 lira yardım nereden alınır?

Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek. Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebileceğini hatırlattı. Öte yandan Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktaracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koroanvirüs kısıtlamaları sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan nakdi destek yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan; "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." dedi.

Pandemi soayal nakdi destek yardımı e-devlet başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç sahiplerine verilen ödemeler için E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre girişi ile başvuru yapılıyor. 1100 TL pandemi başvurusu, yine aynı ekran üzerinden de sorgulanabiliyor. Pandemi soayal nakdi destek yardımı e-devlet başvurusu yapmak için şu adımlar takip edilmeli;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

TC Kimlik Numarası son hanesi 0 olanlar Pazartesi

TC Kimlik Numarası son hanesi 2 olanlar Salı

TC Kimlik Numarası son hanesi 4 olanlar Çarşamba

TC Kimlik Numarası son hanesi 6 olanlar Perşembe

TC Kimlik Numarası son hanesi 8 olanlar Cuma

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.